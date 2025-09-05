UFC Paris: Borralho bate o peso e confirma main event; luta de Pitbull é cancelada

Na madrugada desta sexta-feira (5), o Ultimate promoveu a pesagem oficial do UFC Paris. Com uma cerimônia agitada, com direito a falha na balança e luta de brasileiro cancelada de última hora, os 'nerds' Caio Borralho e Maurício Ruffy bateram o peso e confirmaram as lutas principais do show contra os 'atletas da casa', Nassourdine Imavov e Benoit St-Denis, respectivamente.

Com um semblante tranquilo e com o já tradicional óculos da 'Fighting Nerds' no rosto, Borralho cravou 83,9 kg na balança (veja abaixo ou clique aqui). Sem sustos, o brasileiro espantou a desconfiança sobre o processo de corte de peso. Afinal de contas, o atleta do Maranhão serviu como reserva da disputa de título da categoria no UFC 319, em meados de agosto, e enfileirou duas desidratações consecutivas em menos de um mês.

Quem também fez bonito em cima da balança foi seu adversário. Número 2 do ranking, Imavov aferiu a mesma marca de Borralho, com 83,9 kg. Além de liderarem o show sediado em Paris, os pesos-médios (84 kg) buscam vencer e, se possível, convencer, para se credenciarem com o posto de próximo desafiante ao cinturão - que hoje pertence a Khamzat Chimaev.

Co-main event

O segundo combate em ordem de importância da noite se assemelha com o 'main event'. De um lado, o representante da 'Fighting Nerds', Maurício Ruffy, que venceu a balança e cravou 70,7 kg. Do outro, o atleta da casa Benoit St-Denis, que também fez seu papel durante a cerimônia e despontou cerca de 400 gramas mais leve que o brasileiro, com a marca de 70,3 kg. Sendo assim, o 'co-main event' do UFC Paris também está confirmado.

Pitbull fora do show

Quem não teve a mesma sorte foi Patrício Freire. Escalado para abrir o card principal do UFC Paris, o brasileiro viu sua luta ser cancelada de última hora após seu adversário, Losene Keita, 'estourar' a balança. O striker belga surgiu com 67,5 kg - mais de 1kg acima do limite da divisão, já considerando a libra de tolerância em duelos que não envolvem cinturão. Por conta da infração, a organização do evento anunciou posteriormente que o combate foi cortado devido a problemas de controle de peso. Pitbull, por sua vez, fez seu papel e despontou com 65,7 kg na pesagem.

Esquadrão Brasileiro

Com um time encorpado para competir no show deste sábado, o 'Esquadrão Brasileiro' ainda contou com mais dois representantes em cima do palco. Escalado para o card preliminar, Brendson Ribeiro cravou 93,4 kg - mesma marca de seu oponente, Oumar Sy. Também na porção preliminar do show, Kauê Fernandes aferiu 70,3 kg na balança, cerca de 400 gramas mais leve que seu rival Harry Hardwick, que surgiu com 70,7 kg.

Confira abaixo todos os pesos aferidos no UFC Paris:

Nassourdine Imavov (83,9 kg) vs. Caio Borralho (83,9 kg)

Benoit Saint Denis (70,3 kg) vs. Mauricio Ruffy (70,7 kg)

Mason Jones (70,7 kg) vs. Bolaji Oki (70,7 kg)

Modestas Bukauskas (92,9 kg) vs. Paul Craig (92,9 kg)

Rhys McKee (77,1 kg) vs. Axel Sola (77,1 kg)

Patrício Pitbull (65,7 kg) vs. Losene Keita (67,5 kg)*

William Gomis (65,7 kg) vs. Robert Ruchala (66,2 kg)

Brendson Ribeiro (93,4 kg) vs. Oumar Sy (93,4 kg)

Ante Delija (108,4 kg) vs. Marcin Tybura (116,1 kg)

Kauê Fernandes (70,3 kg) vs. Harry Hardwick (70,7 kg)

Sam Patterson (77,1 kg) vs. Trey Waters (77,5 kg)

Robert Bryczek (84,3 kg) vs. Brad Tavares (84,3 kg)

Rinat Fakhretdinov (77,1 kg) vs. Andreas Gustafsson (77,5 kg)

Shauna Bannon (52,6 kg) vs. Sam Hughes (52,6 kg)

*Losene Keita excedeu o limite da categoria em 1,3 kg e viu sua luta ser cancelada

