Mbappé iguala Henry, França supera pressão e vence Ucrânia
A França venceu a Ucrânia por 2 a 0 nesta sexta-feira, em confronto pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Autor de um dos gols, Mbappé empatou com Henry na vice-artilharia francesa, com 51 gols marcados.
Os gols do confronto foram anotados pelo camisa 10 e por Olise. Com o resultado, a França alcançou seus primeiros três pontos no torneio, mas se manteve na segunda posição por menor saldo de gols do que a Islândia (2 contra 4). A Ucrânia permanece a uma colocação abaixo, sem pontos.
A França volta a campo na próxima terça-feira contra a Islândia, às 15h45 (de Brasília), enquanto, no mesmo dia, às 13h, a Ucrânia visita o Azerbaijão.
Mbappé busca Giroud na artilharia
O atual craque da seleção francesa alcançou Thierry Henry na artilharia, e busca Giroud nos próximos confrontos. O atacante campeão do mundo pela França soma 57 tentos anotados.
Mbappé pode assumir solitário a segunda posição, quase marque gols no próximo confronto francês, contra a Islândia.
Gols e destaques
Olise abriu o placar com dez minutos! O atacante recebeu passe dentro da grande área após bela jogada de Barcola e finalizou com categoria no canto direito de Trubin.
Konaté salvou a França na linha. Zinchenko cruzou na grande área e Dovbyk aproveitou de cabeça. A bola encobriu o goleiro e caía rumo ao gol francês, mas o zagueiro subiu bem e tirou para longe pelo alto.
Gol impressionante perdido pela Ucrânia. Maignan espalmou cobrança de falta perigosa de volta para a grande área. No rebote, Kalyuzhnyi finalizou e Zabarnyi desviou de cabeça de baixo do gol, mas acertou a trave francesa.
Barcola também perdeu gol incrível. O atacante recebeu ótima assistência de Koné quebrando as linhas de marcação, mas finalizou por cima do gol, cara a cara com Trubin.
Mbappé anotou o segundo! O camisa 10 recebeu assistência e ficou no duelo individual com a marcação de Zabarnyi, venceu a disputa e finalizou no canto direito de Trubin, aos 37 minutos do segundo tempo.
Ficha técnica
Ucrânia 0 x 2 França
Competição: 1ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026
Local: Estádio Municipal de Wroclaw - Polônia
Data e hora: 05 de setembro de 2025, às 15h50
Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
Assistentes: Hessel Steegstra e Jan de Vries (HOL)
VAR: Dennis Higler (HOL)
Gols: Olise, aos 10'/1ºT, Mbappé, aos 37'/2ºT
Ucrânia: Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviienko e Zinchenko (Voloshyn); Yarmolyuk (Ocheretko); Zubkov (Nazarenko), Kaliuzhnyi, Sudakov (Bondarenko) e Hutsuliak; Dovbyk (Vanat). Técnico: Serhiy Rebrov
França: Maignan; Koundé (Malo Gusto), Konaté, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Koné e Olise (Akliouche); Doue (Dembelé) (Ekititke), Barcola (Rabiot) e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps