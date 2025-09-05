Trapaça? Borrachinha sugere estratégia polêmica para possível luta contra russo no UFC

Ao que tudo indica, Paulo Borrachinha está realmente disposto a enfrentar Sharabutdin Magomedov, popularmente conhecido como 'Shara Bullet', no próximo dia 22 de novembro, no UFC Catar. Depois de revelar ter dado o aval para a realização do duelo oferecido pelo Ultimate, o peso-médio (84 kg) brasileiro parece já estar pensando em formas de facilitar seu trabalho diante do russo dentro do octógono - mesmo que para isso precise quebrar as regras.

Em uma recente publicação no seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), Borrachinha sugeriu - provavelmente de forma irônica - aplicar um golpe ilegal proposital para incapacitar Shara Bullet. Isso porque, devido a uma grave lesão sofrida por ele no início de sua carreira, o lutador russo acabou ficando cego de um olho.

"Uma única boa dedada no olho, ser punido com a perda de um ponto, Shara luta 100% cego. Combinado", propôs o brasileiro, atual 13º colocado no ranking peso-médio do UFC (veja abaixo ou clique aqui).

UFC Catar

Caso o duelo entre Paulo e Sharabutdin se concretize, a escolha do UFC Catar para receber este confronto se justifica exatamente pela condição médica do lutador russo. Com a visão em apenas um olho, o russo não consegue permissão para competir nos Estados Unidos, principal sede dos eventos do Ultimate. Assim, desde sua estreia na organização, 'Shara Bullet' só entrou em ação em cards realizados no Oriente Médio, em Abu Dhabi (EAU) e na Arábia Saudita.

One single good Eye poke, be penalized with one less point, Shara fights 100% blind. ?? Deal ? pic.twitter.com/qEK98g9qy0

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) September 4, 2025



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok