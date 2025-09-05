Topo

Esporte

Trapaça? Borrachinha sugere estratégia polêmica para possível luta contra russo no UFC

05/09/2025 07h00

Ao que tudo indica, Paulo Borrachinha está realmente disposto a enfrentar Sharabutdin Magomedov, popularmente conhecido como 'Shara Bullet', no próximo dia 22 de novembro, no UFC Catar. Depois de revelar ter dado o aval para a realização do duelo oferecido pelo Ultimate, o peso-médio (84 kg) brasileiro parece já estar pensando em formas de facilitar seu trabalho diante do russo dentro do octógono - mesmo que para isso precise quebrar as regras.

Em uma recente publicação no seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), Borrachinha sugeriu - provavelmente de forma irônica - aplicar um golpe ilegal proposital para incapacitar Shara Bullet. Isso porque, devido a uma grave lesão sofrida por ele no início de sua carreira, o lutador russo acabou ficando cego de um olho.

"Uma única boa dedada no olho, ser punido com a perda de um ponto, Shara luta 100% cego. Combinado", propôs o brasileiro, atual 13º colocado no ranking peso-médio do UFC (veja abaixo ou clique aqui).

UFC Catar

Caso o duelo entre Paulo e Sharabutdin se concretize, a escolha do UFC Catar para receber este confronto se justifica exatamente pela condição médica do lutador russo. Com a visão em apenas um olho, o russo não consegue permissão para competir nos Estados Unidos, principal sede dos eventos do Ultimate. Assim, desde sua estreia na organização, 'Shara Bullet' só entrou em ação em cards realizados no Oriente Médio, em Abu Dhabi (EAU) e na Arábia Saudita.

One single good Eye poke, be penalized with one less point, Shara fights 100% blind. ?? Deal ? pic.twitter.com/qEK98g9qy0

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) September 4, 2025


Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: XInstagramFacebookYoutube e TikTok

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Yago Dora enaltece Ronaldo Fenômeno e Kelly Slater após título da WSL

Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs: Veja onde assistir ao jogo da NFL em São Paulo

Coritiba mira a liderança e três clubes lutam contra a degola na Série B

Messi brilha em seu último jogo nas eliminatórias em casa; Paraguai e Colômbia garantem vaga na Copa

Brasil vence o já eliminado Chile por 3 x 0 no Maracanã

Maycon vê quartas da Copa do Brasil em aberto e pede Corinthians atento na defesa

Análise: Brasil convence em noite de protagonismo de "novos rostos" no Maracanã

Palmeiras termina 2025 com o maior número de contratações em oito anos; relembre

Trapaça? Borrachinha sugere estratégia polêmica para possível luta contra russo no UFC

Zé Ivaldo volta a atuar pelo Santos após mais de um mês e mira recomeço com Vojvoda

Casemiro recebe cartão amarelo e não enfrentará a Bolívia pelas Eliminatórias