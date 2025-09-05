Topo

Transmissão de Charges x Chiefs na NFL ao vivo: veja onde assistir

Gramado da Neo Química Arena antes de jogo entre Eagles e Packers, pela NFL - Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images
Gramado da Neo Química Arena antes de jogo entre Eagles e Packers, pela NFL Imagem: Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images
Colaboração parra o UOL, em São Paulo

05/09/2025 20h14

Los Angeles Charges e Kansas City Chiefs medem forças hoje (5), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 1ª rodada da temporada regular da NFL.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura), Sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), GE TV (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições de cada plataforma).

Após ficarem com o vice-campeonato na temporada anterior, o Kansas City Chiefs inicia a caminhada sonhando com mais uma vaga no Super Bowl.

Na abertura de 2024, o Philadelphia Eagles, atual campeão, foi protagonista do primeiro jogo oficial da NFL no Brasil. A equipe derrotou o Green Bay Packers na Neo Química Arena e começou a campanha com vitória.

Enquanto isso, os Los Angeles Chargers buscam evoluir em relação à última temporada. A equipe conseguiu 11 vitórias na fase regular, mas acabou surpreendida pelo Houston Texans logo no primeiro jogo dos playoffs.

Charges x Chiefs -- 1ª rodada da NFL

  • Data e hora: 5 de setembro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura), Sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube). GE TV (YouTube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições de cada plataforma)

