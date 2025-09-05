Transmissão ao vivo de Ucrânia x França pelas Eliminatórias: veja onde assistir
Ucrânia e França se enfrentam hoje (5), às 15h45 (de Brasília), na Tarczynski Arena Wroclaw, na Breslávia (POL), pela 1ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
As seleções integram o Grupo D, que também conta com Azerbaijão e Islândia. Os franceses são os favoritos a conquistar a vaga direta.
A França chega como uma das favoritas, já que disputou as duas últimas finais de Copa do Mundo, levantando a taça em 2018. Do outro lado, a Ucrânia busca encerrar um longo jejum e retornar ao Mundial após duas décadas de ausência — sua última participação foi em 2006.
