Transmissão ao vivo de Ucrânia x França pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Kylian Mbappé comemora gol da França diante da Áustria na Eurocopa - Franck Fife/AFP
Kylian Mbappé comemora gol da França diante da Áustria na Eurocopa Imagem: Franck Fife/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/09/2025 14h15

Ucrânia e França se enfrentam hoje (5), às 15h45 (de Brasília), na Tarczynski Arena Wroclaw, na Breslávia (POL), pela 1ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As seleções integram o Grupo D, que também conta com Azerbaijão e Islândia. Os franceses são os favoritos a conquistar a vaga direta.

A França chega como uma das favoritas, já que disputou as duas últimas finais de Copa do Mundo, levantando a taça em 2018. Do outro lado, a Ucrânia busca encerrar um longo jejum e retornar ao Mundial após duas décadas de ausência — sua última participação foi em 2006.

Ucrânia x França -- Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia (POL)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

