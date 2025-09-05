Transmissão ao vivo de Itália x Estônia pelas Eliminatórias: veja onde assistir
Itália e Estônia entram em campo hoje (5), às 15h45 (de Brasília), no Atleti Azzurri, em Bérgamo, pela 5ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Tetracampeão do mundo, a Itália não disputa a Copa do Mundo desde 2014. Nas últimas dias edições, os italianos caíram na repescagem.
Os italianos estão na terceira colocação do Grupo I, com 3 pontos conquistados em dois jogos. Na rodada passada, a Azzurra venceu a Moldávia por 2 a 0.
A Estônia perdeu três das quatro partidas que disputou nas Eliminatórias. A equipe vem de uma derrota por 1 a o para a Noruega.
