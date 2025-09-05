Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Itália x Estônia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Moise Kean pela seleção principal da Itália - Jennifer Lorenzini/REUTERS
Moise Kean pela seleção principal da Itália Imagem: Jennifer Lorenzini/REUTERS
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/09/2025 14h31

Itália e Estônia entram em campo hoje (5), às 15h45 (de Brasília), no Atleti Azzurri, em Bérgamo, pela 5ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Memphis Depay se torna o maior artilheiro da história da seleção holandesa

João Pedro vai de anônimo na chegada de Ancelotti a possível 9 da Copa

Ancelotti detalha como quer a seleção contra o Chile: 'Quatro atacantes'

Tetracampeão do mundo, a Itália não disputa a Copa do Mundo desde 2014. Nas últimas dias edições, os italianos caíram na repescagem.

Os italianos estão na terceira colocação do Grupo I, com 3 pontos conquistados em dois jogos. Na rodada passada, a Azzurra venceu a Moldávia por 2 a 0.

A Estônia perdeu três das quatro partidas que disputou nas Eliminatórias. A equipe vem de uma derrota por 1 a o para a Noruega.

Itália x Estônia -- Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Atleti Azzurri, em Bérgamo
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

PVC vê jogo do Brasil como carta de intenção de Ancelotti: ataque e pressão

Independiente repudia eliminação e detona Conmebol por 'condenação injusta e política'

Santos cria departamento para ajudar reforços a se adaptarem fora de campo

'Convocação de Andreas para seleção é coerente', diz PVC

Ancelotti convoca Andreas Pereira para vaga do machucado Kaio Jorge na seleção

Wanderlei Silva provoca Vitor Belfort após rival deixar revanche: "Bunda mole"

Maurício treina separado, e Palmeiras avança na preparação para pegar o Internacional

Ricciardo confirma aposentadoria das corridas de F1 e nova função na Ford

Transmissão ao vivo de Itália x Estônia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Matheus Pereira se machuca e Cruzeiro pode perder dupla de destaque na volta da Copa do Brasil

Transmissão ao vivo de Ucrânia x França pelas Eliminatórias: veja onde assistir