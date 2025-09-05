Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Coritiba x Ferroviária pela Série B: veja onde assistir

Josué, meio-campista do Coritiba em jogo na Série B - JP Pacheco / Coritiba
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/09/2025 20h29

Coritiba e Ferroviária entram em campo hoje (5), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Vice-líder da Série B, o Coritiba não vence há dois jogos e quer retomar o caminho das vitórias. O Coxa foi superado pelo Operário por 1 a 0 na rodada passada.

Já a Ferroviária luta para se afastar da zona do rebaixamento e vive bom momento. Sem derrotas nos últimos cinco jogos, a Locomotiva empatou com o Cuiabá em 2 a 2 na rodada passada.

Coritiba x Ferroviária -- Série B

  • Data e hora: 5 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

