Transmissão ao vivo de Coritiba x Ferroviária pela Série B: veja onde assistir
Coritiba e Ferroviária entram em campo hoje (5), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Vice-líder da Série B, o Coritiba não vence há dois jogos e quer retomar o caminho das vitórias. O Coxa foi superado pelo Operário por 1 a 0 na rodada passada.
Já a Ferroviária luta para se afastar da zona do rebaixamento e vive bom momento. Sem derrotas nos últimos cinco jogos, a Locomotiva empatou com o Cuiabá em 2 a 2 na rodada passada.
Coritiba x Ferroviária -- Série B
- Data e hora: 5 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Couto Pereira, em Curitiba
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)