Transmissão ao vivo de Coritiba x Ferroviária pela Série B: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Coritiba e Ferroviária entram em campo hoje (5), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Vice-líder da Série B, o Coritiba não vence há dois jogos e quer retomar o caminho das vitórias. O Coxa foi superado pelo Operário por 1 a 0 na rodada passada.

Já a Ferroviária luta para se afastar da zona do rebaixamento e vive bom momento. Sem derrotas nos últimos cinco jogos, a Locomotiva empatou com o Cuiabá em 2 a 2 na rodada passada.

Coritiba x Ferroviária -- Série B