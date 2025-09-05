Transfer ban pode implicar em perda de pontos do Corinthians no Brasileiro? entenda

O Corinthians ainda não conseguiu se livrar do transfer ban por conta da dívida com o Santos Laguna, referente à aquisição do zagueiro Félix Torres. Porém, o clube já teme outros casos que ainda não tiveram um desfecho e corre risco de sofrer outras punições, que vão além de ficar impedido de registrar jogadores.

Caso não pague a pendência ou não consiga entrar em acordo com o Santos Laguna, o Timão pode perder pontos ou até ser rebaixado. Mas, isto pode acontecer já na atual edição do Campeonato Brasileiro? A Gazeta Esportiva conversou com um especialista para entender.

Corinthians vai perder pontos?

A resposta é não. Para que a punição chegue a este ponto, o Corinthians teria que completar três janelas inteiras sem resolver o assunto, seja com o pagamento ou um acordo.

Conforme explicou o advogado Domingos Zainaghi, a punição não é automática. Se o Timão não quitar a pendência após três janelas, a Fifa enviará uma notificação e, caso o clube descumpra o prazo, aí sim haverá a discussão para a perda de pontos na tabela de classificação.

A quantidade de pontos também não é previamente estabelecida e varia de caso a caso, sendo decidida pelo Comitê Disciplinar da entidade

E o rebaixamento?

Um possível rebaixamento só seria consumado caso o clube, após perder pontos, siga sem pagar a dívida. Há, ainda, a possibilidade de ser excluído de competições.

Em alguns casos, pode acontecer inclusive da perda de pontos já implicar em uma queda à divisões inferiores.

Caso do Cruzeiro

O Cruzeiro chegou a perder pontos por uma dívida não paga ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O valor era de 850 mil euros (cerca de R$ 5 milhões na cotação da época), referente ao empréstimo do volante Denilson, que foi contratado pelo clube em 2016 e atuou por apenas quatro meses.

A punição da Raposa veio quatro anos depois. Rebaixado à Série B em 2019, o Cabuloso começou a Segunda Divisão do ano seguinte com menos seis pontos.

Mais punições à vista?

Ainda sem resolução para o caso de Félix Torres, o Corinthians pode sofrer mais punições da Fifa num futuro breve. Há outras três ações sob análise da Corte Arbitral do Esporte (CAS) que podem gerar sanções ao Timão. Em todas, o clube já recebeu a condenação da Fifa, restando apenas a homologação do CAS. São elas:

R$ 40 milhões ao meio-campista Matías Rojas

ao meio-campista Matías Rojas R$ 6,76 milhões ao Shakthar Donetsk pelo empréstimo de Maycon

ao Shakthar Donetsk pelo empréstimo de Maycon R$ 23,3 milhões ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro

A diretoria do Corinthians, presidida por Osmar Stabile tem encontrado dificuldade para negociar acordos com seus credores. Isso porque, além de não receber o pagamento, os clubes estavam sendo ignorados pela gestão de Augusto Melo. Diante do desgaste, eles não enxergam mais margem para negociação.

O Corinthians fez uma série de tentativas de acordo com o Santos Laguna para reverter a sanção, mas teve insucesso em todas. Na última delas, ofereceu 70% do valor à vista, como entrada, e o parcelamento do restante. Os mexicanos, no entanto, sinalizaram que só aceitam o pagamento integral. O Timão segue em busca de uma solução para o caso.

Já no caso do Talleres, a diretoria alvinegra tentou se antecipar e buscou uma aproximação do clube argentino, a fim de evitar transtornos. O time de Córdoba, entretanto, não pretende negociar.

À Gazeta Esportiva, o presidente do Talleres, Andrés Fassi, criticou o Timão e exigiu o pagamento "com urgência".