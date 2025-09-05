Topo

Suárez pede desculpas por polêmica em jogo do Inter Miami

05/09/2025

Luis Suárez teve uma atitude condenável na derrota do Inter Miami diante do Seattle Sounders, na final da Taça das Ligas, no domingo. O atacante uruguaio cuspiu em um integrante da comissão técnica do adversário. Ele usou as redes sociais para se retratar.

Pedido de desculpas público

"Primeiro, quero dar os parabéns ao Seattle Sounders pela vitória. Mas, acima de tudo, peço desculpas pelo meu comportamento. Foi um momento de tensão e frustração, mas isso não justifica a minha reação. Cometi um erro e peço as minhas sinceras desculpas", afirmou o ex-jogador do Grêmio.

Histórico de polêmicas

Enquanto jogava na Europa, Suárez teve diversas polêmicas. Ele foi acusado de morder jogadores adversários em três oportunidades, além de um caso de injúria racial contra o francês Patrice Evra.

Reflexão pessoal

"Não é a imagem que quero passar à minha família, que sofre com os meus erros, e ao meu clube, que também não merece ser afetado por algo assim", concluiu Suárez.

? Taça da Liga - Final

? Placar Final - Seattle Sounders 3 x 0 Inter Miami CF

? Domingo, 31 de agosto
? Lumen Field, Seattle (EUA)

? Gols da Partida:

  • ? 26' - O. De Rosario (SEA)

  • ? 84' (P) - A. Roldan (SEA)

  • ? 89' - P. Rothrock (SEA)

