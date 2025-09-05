Sinner sofre com o saque, mas confirma final contra Alcaraz no US Open

Não foi uma atuação impecável, sobretudo no saque, mas foi o bastante para Jannik Sinner voltar à final do US Open. O atual campeão do torneio nova-iorquino sofreu para encaixar o primeiro serviço e precisou enfrentar dez break points diante de um corajoso Félix Auger-Aliassime (25 anos, #27 do mundo), mas foi muito superior nos pontos importantes e arrancou uma suada vitória por 6/1, 3/6, 6/3 e 6/4 na noite desta sexta-feira, no Estádio Arthur Ashe.

Ao confirmar o favoritismo, Sinner também confirmou a esperada final contra Carlos Alcaraz, o atual número 2 do mundo. Também nesta sexta, o espanhol avançou ao aplicar 3 sets a 0 em cima de Novak Djokovic.

Número 1 em jogo e série inédita de finais

Será a primeira vez na Era Aberta (a partir de 1968) que dois tenistas disputarão três finais de torneios do Grand Slam na mesma temporada. Este ano, Sinner e Alcaraz já decidiram os títulos de Roland Garros, onde o espanhol triunfou, e Wimbledon, onde o italiano deu o troco.

Na luta pela segundo título em Nova York, Sinner também terá seu posto de número 1 do mundo em jogo. Caso saia derrotado no domingo, Alcaraz voltará ao topo do ranking.

Segunda maior sequência em quadras duras

A vitória desta sexta-feira foi a 27ª seguida de Sinner em torneios do Grand Slam disputados em quadra dura. O italiano é o atual campeão do US Open e bicampeão do Australian Open. A sequência iguala a maior da carreira de Djokovic, que também alcançou 27 em 2011-12. Apenas Roger Federer tem uma série maior: 40, em 2005-08.

Contando também o saibro de Roland Garros e a grama de Wimbledon, Sinner vai encerrar 2025 tendo disputado as finais dos quatro torneios do Grand Slam. Aos 24 anos, ele se torna o mais jovem homem da Era Aberta a registrar o feito, deixando para trás o suíço Roger Federer, que fez o mesmo aos 25 anos. No mesmo período (a partir de 1968), apenas mais três tenistas alcançaram as decisões de todos slams na mesma temporada: Rod Laver (1969), Federer (2006, 2007 e 2009) e Novak Djokovic (2015, 2021 e 2023).

Como aconteceu

Sinner se impôs rapidamente, não só atacando bem, mas também mostrando sua capacidade defensiva. O italiano quebrou o saque de Auger-Aliassime no segundo game, abriu 3/0. O canadense lutava, mas não conseguia incomodar o número 1 consistentemente. Assim, Sinner voltou a quebrá-lo no sexto game e fechou o set por 6/1 em 43 minutos de partida.

What a backhand from Sinner as he comes back from triple break point to hold. pic.twitter.com/DJftjA5tym -- US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

O jogo parecia seguir no mesmo tom quando Sinner saiu de 0/40 e confirmou seu serviço no segundo game do segundo set. No entanto, o italiano teve problemas para encaixar seu primeiro serviço (apenas 45% na parcial), enquanto Auger-Aliassime encaixou 75% de seus saques e só perdeu um ponto com seu serviço em todo o set. No oitavo game, Sinner voltou a encarar um 0/40 e salvou mais um break point, mas desta vez o canadense não deixou a chance passar. No segundo break point, disparou uma direita vencedora e conseguiu a quebra. Em seguida, confirmou o saque de zero, fez 6/3 e empatou o jogo em 1 set a 1.

Sinner recebeu atendimento médico fora da quadra no intervalo e, quando voltou teve logo um break point, mas Auger-Aliassime se salvou com um ótimo saque. O italiano seguia com problemas no serviço, mas se segurou do fundo da quadra até que o canadense lhe deu chances, cometendo três erros no sexto game. Com um break point, Sinner fez uma devolução em lob, mas Auger-Aliassime errou em um golpe de vista, perdendo o ponto e o saque. Era o que o número 1 precisava. Mesmo com apenas 40% de primeiros serviços encaixados, o italiano levou a parcial por 6/3.

O quarto set começou com Sinner ameaçado novamente, mas o número 1 jogou dois ótimos pontos para se salvar e, depois, confirmar seu saque no segundo game. Auger-Aliassime seguiu pressionando e conquistou outro break point no quarto game. E, novamente, Sinner fez algo especial para se salvar. Desta vez, encaixou uma esquerda cruzada que tocou na linha por muito pouco. O canadense ainda teve mais duas chances de quebra, mas errou uma direita e mandou uma devolução de segundo saque na rede.

Somehow. Some way.



Jannik Sinner saves break point by *that much* pic.twitter.com/20VNebgssL -- US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Se Auger-Aliassime não aproveitou suas chances, Sinner brilhou quando viu suas oportunidades. No quinto game, subiu à rede bem para obter seu primeiro break point da parcial. Na sequência, foi ao ataque, forçou um erro do adversário e faturou o game. Com a vantagem, o italiano elevou o nível na reta final. Passou a encaixar mais de 70% de seus primeiros serviços e não teve problemas para vencer seus games de saque até fechar o jogo.