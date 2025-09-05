Sem balançar as redes em 2025, Dinenno mira desencantar pelo São Paulo
Juan Dinenno ainda busca seu primeiro gol em 2025. Depois de disputar cinco partidas pelo Cruzeiro no início da temporada e outras quatro com a camisa do São Paulo, o atacante soma apenas uma assistência no período. O desafio, agora, é desencantar justamente pelo Tricolor, clube que apostou em sua chegada para reforçar o ataque.
A necessidade de protagonismo aumenta diante das ausências no setor ofensivo. Com baixas importantes, Crespo terá de reorganizar o ataque, e Dinenno pode se beneficiar desse cenário para ganhar minutos e confiança.
Além do argentino Rigoni, que voltou ao clube nesta janela e deve ser uma das opções prioritárias, ele também terá a concorrência de Ferreirinha e Tapia na briga por espaço no time titular, uma vez que Luciano é "intocável" neste momento.
Marcar neste momento teria peso ainda maior. O São Paulo segue na disputa pelo G6 do Campeonato Brasileiro, mas concentra grande parte de suas atenções na Libertadores, onde está nas quartas de final contra a LDU. Um atacante em boa fase pode fazer a diferença em um torneio de mata-mata, considerado o grande objetivo do clube na temporada.
A sequência de jogos promete ser decisiva. No domingo (14/09), às 17h30 (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Botafogo, no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dias depois, encara os equatorianos em Quito no primeiro duelo por vaga na semifinal da Libertadores.
A torcida tricolor aguarda que Dinenno quebre o jejum justamente nesse momento-chave. Um gol, além de encerrar a seca pessoal de 2025, significaria também o primeiro dele com a camisa são-paulina ? fator que pode marcar o início de uma nova fase no clube.