Sem balançar as redes em 2025, Dinenno mira desencantar pelo São Paulo

05/09/2025 06h00

Juan Dinenno ainda busca seu primeiro gol em 2025. Depois de disputar cinco partidas pelo Cruzeiro no início da temporada e outras quatro com a camisa do São Paulo, o atacante soma apenas uma assistência no período. O desafio, agora, é desencantar justamente pelo Tricolor, clube que apostou em sua chegada para reforçar o ataque.

A necessidade de protagonismo aumenta diante das ausências no setor ofensivo. Com baixas importantes, Crespo terá de reorganizar o ataque, e Dinenno pode se beneficiar desse cenário para ganhar minutos e confiança.

Além do argentino Rigoni, que voltou ao clube nesta janela e deve ser uma das opções prioritárias, ele também terá a concorrência de Ferreirinha e Tapia na briga por espaço no time titular, uma vez que Luciano é "intocável" neste momento.


Marcar neste momento teria peso ainda maior. O São Paulo segue na disputa pelo G6 do Campeonato Brasileiro, mas concentra grande parte de suas atenções na Libertadores, onde está nas quartas de final contra a LDU. Um atacante em boa fase pode fazer a diferença em um torneio de mata-mata, considerado o grande objetivo do clube na temporada.

A sequência de jogos promete ser decisiva. No domingo (14/09), às 17h30 (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Botafogo, no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dias depois, encara os equatorianos em Quito no primeiro duelo por vaga na semifinal da Libertadores.

A torcida tricolor aguarda que Dinenno quebre o jejum justamente nesse momento-chave. Um gol, além de encerrar a seca pessoal de 2025, significaria também o primeiro dele com a camisa são-paulina ? fator que pode marcar o início de uma nova fase no clube.

