Seleção brasileira já tem a cara de Ancelotti? Colunistas debatem

Após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Chile, Alicia Klein e Juca Kfouri debateram, no Fim de Papo, o quanto Carlo Ancelotti já tem influência sobre a seleção.

Com o triunfo, o Brasil assumiu a segunda colocação das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo, com 28 pontos, 10 a menos que a Argentina, líder da competição.

Juca: Começou a ser o time de Ancelotti

Era noite para descarrego, para deixar para trás todo aquele período ruim da seleção, e que o Ancelotti ensaiou de alguma maneira nos dois primeiros jogos, mas a gente sabe que não era o time do Ancelotti - e agora começou a ser.

Juca Kfouri

Alicia: Brasil fez o mínimo e isso já é evolução

Bateu em 'cachorro morto'? Sim, mas goleou. Não faz mais que obrigação dentro do Maracanã lotado? Talvez, mas o Brasil dos últimos anos não vinha fazendo a obrigação, não vinha fazendo nem o mínimo. Então, houve uma evolução.

Alicia Klein

