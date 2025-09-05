Topo

Esporte

OPINIÃO

Seleção brasileira já tem a cara de Ancelotti? Colunistas debatem

do UOL

Colaboração para o UOL

05/09/2025 00h49

Após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Chile, Alicia Klein e Juca Kfouri debateram, no Fim de Papo, o quanto Carlo Ancelotti já tem influência sobre a seleção.

Com o triunfo, o Brasil assumiu a segunda colocação das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo, com 28 pontos, 10 a menos que a Argentina, líder da competição.

Juca: Começou a ser o time de Ancelotti

Era noite para descarrego, para deixar para trás todo aquele período ruim da seleção, e que o Ancelotti ensaiou de alguma maneira nos dois primeiros jogos, mas a gente sabe que não era o time do Ancelotti - e agora começou a ser.
Juca Kfouri

Relacionadas

Luiz Henrique incendeia jogo do Brasil e tem noite de aclamação no Maracanã

Brasil ofensivo de Ancelotti domina o Chile e vence com brilho de reservas

Copa do Mundo: veja quais são as seleções que já estão classificadas

Alicia: Brasil fez o mínimo e isso já é evolução

Bateu em 'cachorro morto'? Sim, mas goleou. Não faz mais que obrigação dentro do Maracanã lotado? Talvez, mas o Brasil dos últimos anos não vinha fazendo a obrigação, não vinha fazendo nem o mínimo. Então, houve uma evolução.
Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Anisimova derrota Osaka e vai enfrentar Sabalenka na decisão do título do US Open

Anisimova bate Osaka em jogaço e enfrentará Sabalenka na final do US Open

Casemiro merecia ser expulso contra o Chile? Colunistas avaliam

Alicia Klein: 'Messi nunca se aproveitou da seleção argentina'

Quem foi o destaque da seleção contra o Chile? Colunistas opinam

Neymar assiste ao jogo do Brasil e presta apoio após não ser convocado por Ancelotti

CBF homenageia campeões do mundo pela Seleção no intervalo do jogo contra o Chile

Ancelotti mostra satisfação com desempenho da seleção: 'Uma lista com 26 nomes é muito difícil'

Seleção brasileira já tem a cara de Ancelotti? Colunistas debatem

Ancelotti se rende a Luiz Henrique na seleção: 'Talento extraordinário'

Ancelotti aprova "novas caras" na Seleção e admite dificuldade para fechar lista para a Copa