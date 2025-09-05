Santos publica rescisão de contrato com Deivid Washington no BID

O Santos registrou, nesta sexta-feira, a rescisão contratual com Deivid Washington no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atacante foi devolvido para o Chelsea, da Inglaterra.

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos



Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos