Santos publica rescisão de contrato com Deivid Washington no BID

05/09/2025 16h23

O Santos registrou, nesta sexta-feira, a rescisão contratual com Deivid Washington no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atacante foi devolvido para o Chelsea, da Inglaterra.

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

