Santos publica rescisão de contrato com Deivid Washington no BID
O Santos registrou, nesta sexta-feira, a rescisão contratual com Deivid Washington no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atacante foi devolvido para o Chelsea, da Inglaterra.
Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos
Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos