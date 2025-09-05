Santos cria departamento para ajudar reforços a se adaptarem fora de campo

A diretoria do Santos mudou a recepção de seus novos jogadores. Agora, os reforços ganham um cuidado maior fora das quatro linhas e são apresentados à história do clube.

O clube criou o "Departamento Player Care". O atendimento vai facilitar a adaptação dos recém-chegados e cuidados com a família, moradia e outras atribuições que garantam o suporte para agilizar o desempenho esportivo.

A iniciativa começou com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Nesta sexta-feira, o volante Victor Hugo passou pelo mesmo processo. O volante chegou na Vila Belmiro de manhã e conheceu todo o estádio, além do Memorial das Conquistas.

"Achei muito legal ter essa recepção mostrando o estádio, toda historia e truta do clube. Não só para mim quanto para minha esposa e filho. Foi muito legal para nós. Tivemos uma recepção muito boa", comentou o camisa 29 em coletiva de imprensa.

"Fomos muito bem recepcionados, tivemos um grande apoio. E foi muito linfo conhecer a história do clube. Estamos muito felizes por estar aqui", completou Maysa Telles, esposa do jogador de 21 anos.

Victor Hugo chegou e conheceu um pouco mais sobre o Clube no Memorial das Conquistas! ??? pic.twitter.com/dpAR6GNqBo ? Santos FC (@SantosFC) September 5, 2025

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação do Santos no Brasileirão

Posição na tabela: 16ª classificação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.