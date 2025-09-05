Topo

Esporte

Sabalenka x Anisimova: onde assistir à final feminina do US Open 2025

05/09/2025 16h34

A decisão do US Open 2025 no torneio feminino promete fortes emoções. A bielorrussa Aryna Sabalenka enfrenta a norte-americana Amanda Anisimova neste sábado (06), em Nova York, em um duelo que reúne duas das principais jogadoras da temporada.

Onde assistir

A grande final terá transmissão ao vivo no Sportv, ESPN e também no Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Números da temporada

  • Aryna Sabalenka (Nº 1 do mundo): 27 anos, 50 vitórias e 10 derrotas em 2025

  • Amanda Anisimova (Nº 9 do mundo): 24 anos, 33 vitórias e 15 derrotas em 2025

Confronto direto

O histórico favorece a norte-americana. Em 9 jogos disputados, Anisimova venceu 6, enquanto Sabalenka levou a melhor em 3. O último encontro entre elas foi em Wimbledon 2025, com vitória da norte-americana por 2 sets a 1.

