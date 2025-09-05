Rogério Micale elogia Andreas Pereira, reforço do Palmeiras: "Só acrescenta"

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, Rogério Micale elogiou a contratação do meia Andreas Pereira, novo reforço do Palmeiras. O treinador destacou as características do jogador e relembrou o período em que trabalharam juntos nos times de base do Brasil.

"O Palmeiras tem muito a ganhar com ele. Nesse elenco, com todo o talento que já existe e com o Abel no comando, ele só acrescenta. Sempre esperei que o Andreas fosse presença frequente na Seleção Brasileira. Para mim, ele tinha condições de ser esse meia do futuro, até mais que o Lucas Paquetá. São características diferentes, claro, mas eu via nele esse potencial", disse Rogério Micale em entrevista ao podcast #TáNoJogo nesta quarta-feira.

Rogério Micale comandou a Seleção Brasileira sub-20 entre junho de 2015 e fevereiro de 2017. Nesse período, comandou Andreas Pereira e convocou o meia para a disputa da Copa do Mundo sub-20, na Nova Zelândia, em 2015.

Na competição, o jogador disputou seis jogos, começando entre os titulares em duas oportunidades, marcou dois gols e deu duas assistências. Na final, diante da Sérvia, Andreas Pereira até balançou as redes, mas o Brasil perdeu por 2 a 1.

"O Andreas, na minha época, era um dez. Um meia-atacante que chegava, pisava na área, usava bem a individualidade no um contra um e tinha recursos para isso. Fez até gol na final da Copa do Mundo sub-20! Além disso, é um cara superinteligente, com uma memória esportiva muito bem alimentada por bons treinamentos e conteúdos", avaliou.

Estreia com a camisa do Palmeiras

Já regularizado, Andreas Pereira está pronto para estrear pelo Palmeiras. Por conta da pausa para a data-Fifa, o próximo jogo da equipe é apenas no dia 13 de setembro, sábado, às 18h30 (de Brasília), diante do Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O Verdão é o 3º colocado, com 43 pontos conquistados. Por outro lado, o Colorado ocupa a 10ª posição, com 27 pontos.