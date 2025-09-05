Rival de Pitbull se desculpa por falha que cancelou luta no UFC Paris: "Devastado"

O cartão de visitas de Losene Keita no Ultimate definitivamente não foi dos melhores. Escalado para fazer sua estreia na empresa neste sábado (6), no card do UFC Paris, o lutador belga cometeu uma falha grave na pesagem oficial do show e, ao exceder o limite da categoria dos penas (66 kg), provocou o cancelamento de seu combate contra Patrício 'Pitbull'. E não demorou muito para que 'Black Panther', como é conhecido, viesse a público se retratar pelo episódio polêmico.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Keita se desculpou com seus fãs, dirigentes do UFC e também com Pitbull, seu adversário. Na madrugada desta sexta, o striker de 27 anos cravou 67,5 kg na balança - cerca de 1,3 kg acima do limite da divisão, já considerando a libra de tolerância em duelos que não envolvem cinturão. Disposto a aproveitar o camp, Patrício, seu rival, já pediu vaga no card do Rio de Janeiro, programado para o dia 11 de outubro.

"Queridos fãs. Preciso começar me desculpando com todos, com o Pitbull e sua equipe, com o UFC, Hunter e com meus fãs. Me desculpe por desapontá-los. Em 25 lutas, nunca excedi o peso, sempre fui profissional com peso, com as organizações e com meus adversários. Fiz cinco lutas de título, duas delas nos penas, em que não há tolerância e nunca falhei. Infelizmente, isso aconteceu quando nunca poderia acontecer, na minha estreia no UFC. Sinto muito, essa foi a primeira e última vez que isso aconteceu na minha carreira. Estou devastado e espero que o UFC me dê uma outra chance, porque eu vivo para isso, era o meu sonho", lamentou Losene.

Risco de demissão?

Ainda não se sabe exatamente qual tipo de consequência a falha de Keita deve gerar. Há, inclusive, a chance do atleta belga ser demitido antes mesmo de competir dentro do octógono mais famoso do mundo. A seu favor, porém, pesa o fato de ser considerado um dos talentos mais promissores em ação no MMA mundial fora do Ultimate, além de competir em duas categorias: penas e leves (70 kg) - sendo campeão em ambas nos tempos de 'Oktagon MMA'.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Losene keita (@keitaplusser)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok