Rigoni volta ao CT do São Paulo e comenta mudanças: "Me parece fantástico"

Emiliano Rigoni foi a grande novidade do treinamento do São Paulo desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O atacante foi ao local pela primeira vez desde que foi anunciado como novo reforço do clube e pôde matar a saudade do ambiente que foi sua segunda casa entre 2021 e 2022.

"Encontrei um clube com muitas mudanças, a parte interna está diferente, as instalações... sinceramente, vejo um crescimento muito grande do clube neste aspecto, me parece fantástico", disse Rigoni, impressionado com as mudanças.

Rigoni chegou a trabalhar com Hernán Crespo no São Paulo, em 2021, e depois foi comandado por Rogério Ceni. O atleta deixou o Tricolor no ano seguinte após uma queda brusca de desempenho, sendo negociado com o Austin FC, dos EUA.

"A recepção de todo o pessoal eu mais ou menos já esperava, porque tem muita gente da minha época que segue no clube. Estou muito feliz, todos me receberam com muito carinho, é uma sensação incrível. Sinto como se nunca houvesse saído e isso é causado pelas boas pessoas que trabalharam aqui", completou.

Rigoni desembarcou no Brasil na manhã da última quinta-feira, realizou exames médicos pela tarde no Hospital Albert Einstein e completou a avaliação física nesta sexta, no CT da Barra Funda.

O atacante argentino deve voltar a trabalhar com o restante do elenco a partir deste sábado. O São Paulo tem mais oito dias para se preparar para o duelo com o Botafogo, no dia 14 de setembro, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão.

Com tantos desfalques por lesão, o técnico Hernán Crespo contou com a presença de alguns jogadores do sub-20 no treinamento desta sexta-feira. O treinador comandou uma atividade de ataque contra defesa, seguida de um jogo em espaço reduzido.