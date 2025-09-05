Topo

Ricciardo confirma aposentadoria das corridas de F1 e nova função na Ford

05/09/2025 14h42

MONZA, Itália (Reuters) - O australiano Daniel Ricciardo disse que seus dias de corrida chegaram ao fim depois de anunciar, nesta sexta-feira, que está assumindo uma nova função de embaixador de esportes motorizados na Ford.

A Ford será parceira de motores a partir da próxima temporada da Red Bull, antiga equipe de Ricciardo na Fórmula 1, com a qual ele conquistou sete de suas oito vitórias.

O piloto de 36 anos correu pela última vez em 2024 pela equipe de propriedade da Red Bull, que agora é a Racing Bulls.

"Embora meus dias de corrida tenham ficado para trás, meu amor por qualquer coisa com rodas sempre será grande e, por isso, tenho orgulho da parceria com a Ford para me tornar um Embaixador Global da Ford Racing", escreveu ele em uma postagem no blog da Ford Racing.

"Quando decidi que era hora de me aposentar, pensei muito para encontrar a maneira mais autêntica de me manter conectado ao mundo do automobilismo."

"Para mim, correr sempre foi uma questão de diversão. Isso me fez feliz e criou memórias que durarão a vida inteira", acrescentou.

O anúncio coincidiu com o Grande Prêmio da Itália em Monza, uma corrida que Ricciardo venceu pela McLaren em 2021.

(Reportagem de Alan Baldwin)

Esporte

