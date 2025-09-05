Remo derrota Amazonas em Manaus e encosta no G-4 da Série B

O Remo venceu o Amazonas por 3 a 1 nesta sexta-feira, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), em duelo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pedro Rocha marcou os dois primeiros gols do visitante, um em cada tempo. Os mandantes ainda diminuíram com Luan Silva, mas viram Marrony decretar o placar final nos acréscimos.

Com o resultado, o time paraense chegou a 38 pontos, permanecendo na disputa por uma vaga no G-4 - zona de acesso. Já o Amazonas segue com 24 pontos, em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento, em situação complicada na competição nacional.

O primeiro tempo começou com maior iniciativa do Amazonas, que aproveitou o apoio da torcida e levou perigo em chutes de Luan Silva, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

Aos poucos, o Remo equilibrou as ações e encontrou espaços no ataque. Aos 24 minutos, Pedro Rocha acertou uma cobrança de falta no ângulo e abriu o placar para os visitantes, levando a vantagem mínima para o intervalo.

Na segunda etapa, o Amazonas buscou pressionar, exigindo boas defesas do goleiro Marcelo Rangel em tentativas de Joaquín Torres.

O Remo apostou em contra-ataques e ampliou a vantagem aos 21 minutos, novamente com Pedro Rocha, que recebeu passe em profundidade, avançou com liberdade na área, passou pelo goleiro e finalizou para marcar o segundo gol.

De tanto pressionar, o Amazonas diminuiu. Aos 43 minutos, Luan Silva balançou as redes para os mandantes. O atacante recebeu cruzamento pela direita e acertou finalização no canto do goleiro Marcelo Rangel, devolvendo a emoção ao jogo.

A reação foi tardia e não impediu a vitória do Remo, que ainda ampliou o marcador com Marrony, aos 51 minutos da etapa final, decretando o placar.

Na sequência da competição, o Remo enfrenta o Vila Nova no sábado (13), às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA - em Goiânia (GO). O Amazonas volta a campo na segunda-feira (15), diante do CRB, às 21h30, no estádio Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 3 REMO

AMAZONAS - João Lopes; Erick Varão (Iverton), Léo Coelho, Domingos e Fabiano (Guilherme Xavier); Larry Vásquez (Joaquín Torres), Santiago Vera (Vitão) e Rafael Tavares; Luan Silva, Henrique Almeida (Robertinho) e Kevin Ramírez. Técnico: Márcio Zanardi.

REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio (Alan Rodríguez); Caio Vinícius, Jáderson(Giovanni Pavani) e Diego Hernández (João Pedro); Pedro Rocha (Marrony), Nicolás Ferreira e Eduardo Melo (Régis). Técnico: António Oliveira.

GOLS - Pedro Rocha, aos 24 minutos do primeiro tempo e aos 23 minutos do segundo tempo; Luan Silva, aos 43 minutos e Marrony, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erick Varão e Larry Vásquez (AMA); Klaus, Caio Vinícius e Giovanni Pavani (REM).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).