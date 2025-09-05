Arnaldo Ribeiro: Referência da seleção agora é o Ancelotti, não Neymar

A principal referência da seleção brasileira deixou de ser Neymar e agora é Carlo Ancelotti, avalia Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Segundo ele, a chegada do técnico italiano aliada à ausência de Neymar entre os convocados representa uma nova era na seleção.

A referência da seleção deixou de ser o Neymar e passou a ser o Ancelotti. Isso para mim é muito significativo.

Arnaldo Ribeiro

Arnaldo destaca que a decisão de não convocar Neymar, mesmo sem lesão e atuando no Brasil, sinaliza o protagonismo do treinador.

Para o comentarista, a mudança reforça a autoridade de Ancelotti e marca uma diferença em relação aos técnicos brasileiros que passaram recentemente pelo cargo.

O Neymar não estar no campo ontem foi uma decisão, para mim, corajosa do treinador da seleção que, na minha opinião, nenhum técnico brasileiro teria a audácia de fazer.

Arnaldo Ribeiro

