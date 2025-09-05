Topo

Esporte

OPINIÃO

Arnaldo Ribeiro: Referência da seleção agora é o Ancelotti, não Neymar

do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/09/2025 10h27

A principal referência da seleção brasileira deixou de ser Neymar e agora é Carlo Ancelotti, avalia Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Segundo ele, a chegada do técnico italiano aliada à ausência de Neymar entre os convocados representa uma nova era na seleção.

A referência da seleção deixou de ser o Neymar e passou a ser o Ancelotti. Isso para mim é muito significativo.
Arnaldo Ribeiro

Arnaldo destaca que a decisão de não convocar Neymar, mesmo sem lesão e atuando no Brasil, sinaliza o protagonismo do treinador.

Para o comentarista, a mudança reforça a autoridade de Ancelotti e marca uma diferença em relação aos técnicos brasileiros que passaram recentemente pelo cargo.

O Neymar não estar no campo ontem foi uma decisão, para mim, corajosa do treinador da seleção que, na minha opinião, nenhum técnico brasileiro teria a audácia de fazer.
Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Seleção terá logística específica e ambição para enfrentar a Bolívia 'quase no céu'

Astro do UFC, Do Bronx projeta filme de sua vida sem filtros: "Como realmente sou"

Juca: Ancelotti mudou o comportamento da torcida com a seleção

Onde vai passar Ucrânia x França pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Pai de Bortoleto diz que 'não atenderia' Marko sobre possível vaga na RBR

Ministro espanhol diz que equipe de ciclismo israelense deve ser excluída da Volta da Espanha

Vini Jr. não é craque? Colunistas discordam e esquentam debate

Torcedores não poderão usar camisa do Corinthians em jogo da NFL na Arena

Messi lidera seleção dos melhores da 17ª rodada das Eliminatórias

Após pente fino, Corinthians descobre que possui direito apenas sobre lucro em futura venda de Murillo

Estêvão é mais jovem a marcar pela seleção em jogo oficial desde Pelé