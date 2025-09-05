Quem foi o destaque da seleção contra o Chile? Colunistas opinam

Luiz Henrique foi o grande destaque da seleção brasileira na vitória sobre o Chile, opinaram Juca Kfouri e Paulo Vinicius Coelho, no Fim de Papo.

Com o triunfo por 3 a 0, o Brasil assumiu a segunda colocação das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo, com 28 pontos, 10 a menos que a Argentina, líder da competição. A seleção brasileira encerra a participação contra a Bolívia, na próxima rodada.

Juca: Luiz Henrique foi grande destaque

O destaque foi o Luiz Henrique. E o Estêvão fez uma partida excelente para a idade dele. Ele era o cara que animava o jogo, um showman, o cara que animava a torcida, entrava na área, ia para o um contra um. [...] Depois do Luiz Henrique, foi o Estêvão. Temos que considerar - e não querendo minimizar a atuação - que o Luiz Henrique entra com o fogo característico contra um Chile cansado.

Juca Kfouri

PVC: Luiz Henrique não precisa ser titular

O Luiz Henrique [foi o melhor, mas] não tem que ser titular. [...] Quando o Ancelotti diz que tem 70 jogadores para ir à Copa. E quando ele diz isso, não está dizendo que tem um Lamine Yamal, mas que tem mais jogadores do que teria para escolher se treinasse a Espanha. Isso é muito valioso. E ele está avisando que vai ter competição

Paulo Vinicius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo