Topo

Esporte

Qual foi a melhor contratação do Palmeiras nesta janela de transferências? Vote!

05/09/2025 05h00

O Palmeiras fechou a janela de transferências do meio do ano com cinco contratações para o restante da temporada. Para você, qual foi a melhor contratação? Vote na enquete abaixo!

Quem chegou?

Carlos Miguel:

Ex-Corinthians, o goleiro foi contratado junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e chega para acirrar a disputa na meta Alviverde. O atleta de 26 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas, até a metade de 2030. Ainda não fez sua estreia com a camisa do Palmeiras.

Khellven:

Contratado junto ao CSKA, da Rússia, o lateral direito de 24 anos foi contratado para repor as saídas de Mayke e Marcos Rocha. O jogador assinou com o Verdão até junho de 2030. Khellven já disputou cinco jogos pelo clube, sendo titular em três oportunidades.

Jefté:

Aos 21 anos, Jefté deixou o Rangers, da Escócia, para assinar com o Palmeiras até 31 de julho de 2030. Contratado para repor a saída de Vanderlan, o lateral esquerdo já disputou um jogo com a camisa do Alviverde.

Andreas Pereira:

Contratação mais badalada desta janela de transferências, o meia, ex-Flamengo, Manchester United e Fulham, assinou contrato com o Verdão até 31 de dezembro de 2028. O jogador já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e pode fazer sua estreia no dia 13 de setembro, diante do Internacional.

Ramón Sosa:

Primeiro reforço do Palmeiras nesta janela de transferênciasRamón Sosa estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, e assinou até o meio de 2030. O ponta esquerda de 26 anos já disputou 11 jogos com a camisa do Verdão e deu duas assistências.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Transfer ban pode implicar em perda de pontos do Corinthians no Brasileiro? entenda

Confira números de Alexis Duarte, novo zagueiro do Santos

Luiz Henrique impressiona e ganha elogios de Ancelotti na Seleção: "Mudou o jogo"

Baixas no ataque abrem espaço para Rigoni retornar ao São Paulo em alta

Qual foi a melhor contratação do Palmeiras nesta janela de transferências? Vote!

Diretor do Mirassol, Paulinho comenta assédio de outros clubes e admite planejamento por Libertadores

Jornalista Acaz Fellegger morre aos 59 anos vítima de câncer

Anisimova vence Osaka e vai enfrentar Sabalenka na final do US Open

Anisimova derrota Osaka e vai enfrentar Sabalenka na decisão do título do US Open

Anisimova bate Osaka em jogaço e enfrentará Sabalenka na final do US Open

Casemiro merecia ser expulso contra o Chile? Colunistas avaliam