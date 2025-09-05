Topo

Quadra central do SP Open terá o nome de Maria Esther Bueno

05/09/2025

O SP Open prestará uma homenagem especial à maior tenista brasileira de todos os tempos, Maria Esther Bueno. A quadra central do torneio, que acontecerá em São Paulo entre os dias 6 e 14 de setembro, levará o nome da atleta.

A cerimônia que dará o nome à quadra de Maria Esther Bueno será neste sábado, na Abertura do Evento, antes da primeira partida do qualifying. Além disso, o público poderá ver de perto a estátua em bronze da tenista, que ficará exposta na arena principal.

Já na terça-feira, antes da partida final da rodada noturna, Maria Esther Bueno será mais uma vez homenageada, em cerimônia que contará com a presença das tenistas brasileiras top 100 participantes do SP Open e aquelas que tiveram carreiras de sucesso graças ao pioneirismo da atleta.

"O SP Open é a realização de um sonho. O sonho de voltar a ter um torneio importante de tênis feminino no Brasil. Mas isso só foi possível porque antes de nós existiu Maria Esther Bueno. Exemplo de atleta, de pioneirismo feminino, ela segue sendo fonte de inspiração. Por isso, é um grande orgulho reverencia-la, e transmitir seu importante legado para as novas gerações.", disse Marcia Casz, diretora geral do SP Open. 

Títulos de Maria Esther Bueno

Maria Esther Bueno conquistou 19 títulos de Grand Slam, sendo 7 em simples, 11 em duplas e 1 em duplas mistas, além de ter alcançado o posto de número 1 do ranking mundial em 1959. Membro do Hall da Fama do tênis, a tenista faleceu no dia 8 de junho de 2018, aos 78 anos.

