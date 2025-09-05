PVC vê jogo do Brasil como carta de intenção de Ancelotti: ataque e pressão

A vitória sobre o Chile mostrou uma "carta de intenção" do que Carlo Ancelotti quer na seleção brasileira, analisa o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Esse jogo é uma carta de intenções que o Ancelotti escreveu em letra de forma para deixar claro que ele quer um time que ataque e pressione. Não é por acaso que a palavra que ele aprendeu a falar em português sem sotaque é pressão. Ele fala: 'pressão'. Ele quer um time pressionando.

Nos primeiros 15 minutos, isso deu muito certo. O Brasil criou, teve o gol do Casemiro anulado, mas a carta de intenções estava lá em letra do forma. E eu acho que o ponto central é esse.

PVC

O colunista entende que o 3 a 0 sobre a fraca seleção chilena faz parte da montagem de uma equipe que precisa estar pronta no meio do ano que vem, na Copa do Mundo. Para PVC, Ancelotti está no caminho certo.

"O time tem que estar pronto dia 11 de junho. Ontem foi um esboço do que se pode ver de um time que tem caminho para crescer. Por isso que eu gostei."

