Presidente do Paraguai decreta feriado nacional após classificação do país à Copa de 2026

Assunção

05/09/2025 09h03

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado no país nesta sexta-feira para comemorar a vaga da seleção masculina na Copa do Mundo de 2026. O time paraguaio confirmou a classificação na noite de quinta, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas do próximo Mundial, a ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O motivo do feriado é o fim do jejum do Paraguai em Copas. O time sul-americano não disputa um Mundial desde a Copa de 2010, na África do Sul. Foi o quarto Mundial consecutivo dos paraguaios, que, depois desta boa série, caíram de rendimento e não conseguiram mais brilhar nas Eliminatórias.

"Foram necessários 16 anos desde a nossa última qualificação... 16 anos sem ouvir o nosso hino num Mundial. Obrigado, Albirroja! Hoje, a Albirroja voltou. Voltou com alma, coração e toda a garra guaraní", disse o presidente do país, nas redes sociais.

"Este é um sonho realizado para todos os paraguaios e, por isso, AMANHÃ É FERIADO, para que todos os paraguaios possamos celebrar juntos! Voltamos à Copa do Mundo e todos nós comemoramos!", anunciou Santiago Peña.

A vaga foi garantida apesar do empate sem gols com o Equador, em casa, na noite de quinta. A classificação foi obtida com a ajuda da Argentina, que venceu a Venezuela por 3 a 0 e impediu que a equipe venezuelana seguisse sonhando com a vaga. Os paraguaios estão em sexto lugar e podem até ganhar posições na rodada final, na próxima terça-feira.

