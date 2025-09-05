Poatan descarta possível trilogia com Ankalaev em caso de vitória: "UFC não tem interesse"
No dia 4 de outubro, na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), Alex Pereira tentará dar o troco em Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 320. E caso consiga empatar o retrospecto com o mais recente algoz e volte ao posto de campeão dos meio-pesados (93 kg), 'Poatan' não enxerga o wrestler russo como uma opção imediata para uma eventual trilogia pelo cinturão da categoria.
Em recente entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', o brasileiro indicou que a alta cúpula do Ultimate não teria interesse em promover um terceiro confronto - caso Poatan saia vencedor na revanche. Sendo assim, Alex já analisa a atual conjuntura da categoria e cita nominalmente um adversário que pode pintar em seu caminho no futuro próximo: Carlos Ulberg.
"Acho que sim, sinceramente sim (a alta cúpula do UFC torce pela minha vitória). Acho que o UFC não tem esse interesse (na trilogia). Então o Ankalaev seria o primeiro a descartar (como próximo rival). Já lutei com o Khalil e com o Jiri duas vezes. Então acho que (lutaria) com o Carlos Ulberg, que é um cara que vem se destacando", projetou o striker paulista
Ankalaev vs Poatan
Alex Pereira e Ankalaev já se enfrentaram anteriormente, em março, no UFC 313, em uma luta válida pelo cinturão dos meio-pesados. Na ocasião, o brasileiro acabou superado por pontos e perdeu por decisão unânime, dando início ao reinado de Magomed na categoria. Desde então, o russo pediu repetidas vezes pela revanche, enquanto Poatan deixou claro que voltaria a competir no seu tempo, sem aceitar lutas em cima da hora - como havia feito diversas vezes no passado. Agora, o reencontro dos dois foi oficialmente selado pela empresa para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA).
