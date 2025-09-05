Pivô da Máfia do Apito viola contrato e processa produtora de documentário

O ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, pivô da Máfia do Apito, está no centro de outra polêmica, agora envolvendo a produção do documentário responsável por contar a história do maior escândalo da arbitragem brasileira, 20 anos após os acontecimentos, e que estreia nesta sexta-feira no Sportv.

Em dezembro de 2024, Edilson entrou com um processo judicial contra a produtora Join Comunicação, que captou todas as entrevistas do documentário, na 52ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, por quebra de contrato e danos morais, no valor de R$ 1 milhão. A Feel The Match e a Globo, responsáveis pela veiculação do filme, foram citadas como partes interessadas na ação.

O UOL teve acesso ao contrato, aos autos do processo e conversou com envolvidos para explicar as diferentes versões do caso.

Quebra de contrato

Em 27 de março de 2023, Edilson assinou contrato com a Join Comunicação autorizando o uso exclusivo de sua imagem para o documentário por dois anos. Em contrapartida, a produtora pagaria R$ 50 mil em parcelas, além de um acordo verbal para o pagamento de mais R$ 10 mil caso a obra fosse comercializada.

A reportagem apurou que os pagamentos eram de R$ 3 mil por mês, a pedido do próprio Edilson, que temia não ter controle financeiro. Em entrevista, o árbitro negou que tenha pedido para receber o valor diluído e afirmou que aguardava a quitação quando a série fosse vendida.

Após alguns meses do acordo firmado, segundo Edilson, a produtora vendeu a obra, mas parou de efetuar os pagamentos. Conforme o ex-árbitro, ficaram faltando R$ 11 mil. Por causa disso, em agosto de 2024, ele passou a dar entrevistas para canais de YouTube, cobrando cerca de R$ 5 mil por aparição.

O UOL apurou que os pagamentos foram realizados mensalmente até Edilson dar entrevista sem autorização.

Eles fizeram isso e está lá, já terminou, já venderam para Globo e Sportv, porque também está escrito no site da Ancine. Eu também tenho aqui os sites, a produtora 'Fell The Match' e a 'Join Comunicação'. Então, as duas produtoras se uniram e fizeram esse documentário. Eu tinha contas para pagar com aqueles pingados de R$ 3 mil, que daria em dezembro certinho o valor, e eles pararam de me pagar. Fui obrigado a dar entrevista.

Edilson Pereira de Carvalho, ex-árbitro, ao UOL

A produtora, por sua vez, argumenta que a quebra de contrato partiu primeiro de Edilson. No processo, a defesa argumentou que a quitação total do valor só seria realizada com a comercialização da obra.

O projeto, que conseguiu captação de recursos da Ancine, cerca de R$ 2,7 milhões, só teve a primeira parte dos recursos liberados. Ou seja, até o momento, o dinheiro arrecadado pelos produtores foi destinado para custear a produção da obra.

Como Edilson concedeu entrevistas a outros canais, ele teria violado a cláusula de exclusividade do contrato e, inclusive, colocado a comercialização do documentário em risco.

Procuradas, Join Comunicação, Feel The Match e Globo informaram que não comentam questões judicializadas.

Edilson tentou barrar exibição

O advogado do ex-árbitro pediu urgência à Justiça, alegando que, uma vez publicado na internet, o documentário se tornará de domínio público, e causará prejuízo de difícil, ou até mesmo de impossível reparação para Edilson. O Tribunal do Rio de Janeiro negou o pedido de liminar em duas instâncias, e o primeiro episódio vai ao ar hoje, às 19h30.

Na sinopse do projeto, que está no site da Ancine, a obra documental em três episódios é resumida como "um mergulho no perfil psicológico do responsável pela maior fraude da história do futebol brasileiro".

O ex-árbitro expressou sua frustração com a forma como o documentário foi construído, pois, em sua opinião, deturpa sua imagem.

Eles me deturparam ao máximo. Está na sinopse, no roteiro da Ancine, que eles têm que dar quando vão fazer um filme ou uma série... Deturpando a minha vida e falando um pouco do site de apostas da Máfia do Apito, mas sim, deturpando a minha vida, que, cheguei desde criancinha até chegar em 2005. Olha no que ele se tornou, essa figura aí, que acabou com o Campeonato Brasileiro de 2005.

Edilson Pereira de Carvalho

O que diz a defesa de Edilson Pereira

Entendemos que a Join Comunicação não foi honesta com o Edilson em pelo menos dois pontos:

1) Não efetuou o pagamento dos valores contratados;

2) O desvirtuamento do foco inicialmente proposto para o documentário, em que o escândalo da Máfia do Apito seria apenas pano de fundo para contar uma "história" de vida pessoal em que o protagonista Edilson é retratado como um mau caráter desde sua infância. Sem querer vitimá-lo, não é caso. Ingressamos com ação de rescisão contratual e pedimos a suspensão da exibição até que seja possível o esclarecimento do foco do documentário, bem como do pagamento da multa pela infração contratual pela produtora Join Comunicação.



Edilson denunciou o caso na Ancine e no Ministério Público para as medidas cabíveis a estes órgãos, até agora sem respostas.

Relembre o que foi a Máfia do Apito

A Máfia do Apito foi um grande escândalo no futebol brasileiro, exposto pela revista Veja em setembro de 2005. Edilson Pereira era a figura central do esquema, que manipulou os resultados de mais de 20 partidas em diversas competições nacionais. A descoberta do esquema gerou uma enorme crise e, pela primeira vez na história, jogos foram anulados e refeitos, alterando completamente a classificação final do campeonato.

A repercussão do caso foi tão grande que teve um impacto profundo no futebol do país. Embora Edilson e os outros envolvidos tenham escapado de condenação criminal por falta de legislação específica para o tipo de crime na época, o escândalo serviu de exemplo para os árbitros brasileiros.