Andrei Kampff: Pena de Bruno Henrique cria precedente perigoso

A suspensão de 12 jogos a Bruno Henrique fugiu à regra do STJD e cria um precedente perigoso, avalia o advogado e colunista Andrei Kampff no De Primeira, do Canal UOL.

Quando a gente atenua ou é brando em uma punição esportiva com um time muito grande, a gente baixa a régua. E isso é importante de se entender. A régua baixa e aí a proteção da integridade acaba sendo fragilizada, porque o recado que se dá é: 'olha, você pode combinar com um irmão o acerto de um cartão amarelo, ou levar uma falta, ou dar uma cabeçada para o escanteio, que a tua punição vai ser de 12 jogos com base em uma decisão do STJD'.

Então, é um recado bem complicado que se passa. Andrei Kampff

Segundo Kampff, a estabilidade das decisões jurídicas depende da coerência dos tribunais e que o STJD, ao fixar esse parâmetro, cria um precedente menos rigoroso para futuras infrações.

Julio Gomes: 'Decisão do STJD passa impressão de pizza'

O colunista Júlio Gomes aponta que a pena de Bruno Henrique reforça a percepção de impunidade.

Ela passa uma mensagem, ainda mais se o Bruno Henrique jogar na Libertadores, de que deu em pizza. Deu em nada. É, vai perder alguns jogos e tal, mas já vai jogar a Libertadores, que é onde ele estava jogando. No Brasileiro, ele tem sido menos utilizado. Júlio Gomes

