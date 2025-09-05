Pegou pesado? Patrício Pitbull explica recusa e detona rival: "Pantera Gorda"

Patrício 'Pitbull' não vai entrar no octógono neste sábado (6), pelo UFC Paris, e o motivo gerou ampla repercussão. O brasileiro recusou o confronto contra Losene Keita após o adversário não bater o peso para a luta agendada na divisão dos pesos-pena (66 kg).

A decisão repercutiu nas redes sociais, e o potiguar não deixou a provocação passar em branco. Em referência ao apelido 'Pantera Negra', utilizado pelo belga, disparou contra o atleta em entrevista ao 'UFC Brasil' (clique aqui ou assista abaixo) e ainda postou uma provocação em seu 'Instagram' (clique aqui ou veja abaixo).

"Se querem culpar alguém, culpem o meu adversário. O Pantera Negra, mas é a Pantera Gorda", debochou.

O striker de 27 anos marcou 67,5 kg na balança - aproximadamente 1,3 kg acima do limite permitido, já considerando a libra de tolerância para combates que não valem cinturão. Diante da diferença, Freire - que atingiu o peso corretamente - avaliou que aceitar a luta nessas condições representaria uma desvantagem inaceitável.

"Ele falou na entrevista que era mais rápido, mais forte e mais novo. Eu dei todas as vantagens para ele, além de permitir que a luta fosse aqui em Paris. Ele dirigiu apenas duas horas para chegar de carro, então não teve sofrimento. O peso dele estava baixo. Chegou com 74 kg, igual a mim. E mesmo assim não bateu o peso", afirmou em entrevista ao UFC Brasil.

Além da balança, o ex-campeão do Bellator criticou o que classificou como falta de profissionalismo por parte do oponente. Segundo ele, o lutador teve tempo suficiente para tentar perder o peso restante após a primeira tentativa, mas sequer demonstrou esforço.

"Eram 9 horas da manhã. Ele chegou na comissão, se pesou, ficou acima e, ao invés de tentar até às 11 horas, que é o limite, foi comer papinha de banana. Vai se f***, bicho", disparou, visivelmente irritado.

De olho no UFC Rio

Mesmo com o cancelamento, Patrício não pretende ficar parado por muito tempo. O atleta já demonstrou interesse em um novo desafio e sugeriu uma data para seu retorno ao octógono. Em suas redes sociais, indicou que gostaria de integrar o card do UFC Rio, marcado para o dia 11 de outubro.

