Pedro Rocha decide, Remo vence o Amazonas e encosta no G4 da Série B

O Remo venceu o Amazonas por 3 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pedro Rocha, artilheiro da Série B, marcou os dois primeiros gols do jogo. Os donos da casa descontaram com Luan Silva, mas Marrony decretou a vitória dos paraenses.

Com a vitória, o Leão chegou a 38 pontos e encostou no quarto colocado Criciúma, que tem 39 e ainda joga na rodada. Já o Amazonas segue na 18ª posição, com 24, mas ainda pode ser ultrapassado por Paysandu ou Volta Redonda, que se enfrentam nesta sexta-feira.

O Remo volta a campo pela Série B no próximo sábado (13), quando visita o Vila Nova, em Goiânia. Já o Amazonas joga dois dias depois, na segunda-feira, contra o CRB, em Maceió.

O jogo

Pedro Rocha abriu o placar para o Remo aos 24 minutos do primeiro tempo. O atacante cobrou falta próximo a área com perfeição, venceu o goleiro e balançou as redes do Amazonas.

O artilheiro ampliou a vantagem do time paraense na etapa final. Aos 22 minutos, Nicolás Ferreira lançou em profundidade para o atacante, que driblou o goleiro e bateu para ampliar o placar.

O Amazonas conseguiu descontar aos 43. Domingos recebeu na direita e cruzou para Luan Silva, que cabeceou no canto de Marcelo Rangel e recolocou os donos da casa no jogo.

O Remo acabou de vez com as esperanças do Amazonas aos 50. Nicolás Ferreira avançou pela direita e cavou na área para Marrony, livre de marcação, dar números finais ao jogo.