Paysandu anuncia saída de Claudinei Oliveira após cinco derrotas seguidas na Série B

Belém

05/09/2025 23h22

Sem vencer há oito jogos e vindo de cinco derrotas seguidas, o Paysandu comunicou a saída do técnico Claudinei Oliveira logo após a derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, na noite desta sexta-feira. Ele deixa o time paraense na lanterna isolada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Paysandu Sport Club informa que Claudinei Oliveira não é mais técnico da equipe masculina de futebol profissional bicolor. O Paysandu agradece aos profissionais pelos seus serviços prestados", postou o clube ao anunciar a saída do treinador.

Claudinei Oliveira deixa o Paysandu depois de 14 jogos, com um retrospecto de quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O auxiliar-técnico Felipe Oliveira e o preparador físico Renan Lima também deixam o cargo.

Agora, a direção do Paysandu já está no mercado em busca de um novo treinador para dirigir o time na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 25 jogos, somou apenas 21 pontos.

Até o próximo jogo, que acontece no sábado (dia 13), contra o América-MG, em casa, no estádio da Curuzu, o Paysandu terá mais de uma semana para anunciar um novo comandante.

