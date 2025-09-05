Topo

Paysandu anuncia demissão do técnico Claudinei Oliveira após derrota na Série B

05/09/2025 23h16

Nesta sexta-feira, o Paysandu anunciou que Claudinei Oliveira não é mais o técnico do clube. A decisão foi tomada após a equipe paraense sofrer a virada para o Volta Redonda.

"O Paysandu Sport Club informa que Claudinei Oliveira não é mais técnico da equipe masculina de futebol profissional bicolor. O auxiliar-técnico Felipe Oliveira e o preparador físico Renan Lima também deixam o cargo. A direção do clube já está no mercado em busca de um novo treinador para dirigir o time na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro", informou o clube em nota no X.

Claudinei Oliveira deixa o Paysandu após menos de três meses no comando do time. No período, foram 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

A última partida dele à beira do gramado foi esta noite. Na ocasião, os donos da casa abriram o placar, mas sofreram dois gols nos minutos finais da partida e foram derrotados pelo Volta Redonda. Na Série B, os paraenses estão na última posição, com apenas 21 pontos conquistados e não vence há oito jogos.

O Paysandu volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o América-MG, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Mangueirão.

