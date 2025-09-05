Topo

Patrício Pitbull pede vaga no UFC Rio após ter luta cancelada em Paris

05/09/2025 11h49

O brasileiro Patrício Freire não parece disposto a perder tempo. Originalmente escalado para encarar Losene Keita no UFC Paris, neste sábado (6), o lutador potiguar viu sua luta ser cancelada após uma grave falha na balança cometida pelo seu rival, na véspera do evento. Agora, 'Pitbull' tem como objetivo conseguir agendar um novo compromisso o mais rápido possível.

Inclusive, o próprio peso-pena (66 kg) sugeriu uma nova data para entrar em ação. Através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Patrício Pitbull expressou seu interesse em fazer parte do card do UFC Rio, marcado para o dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa'.

"Fiz minha parte, mas meu adversário não fez a dele. Fui chamado em cima da hora, viajei, lidei com jet lag e bati o peso. Meu adversário estava em casa, ainda tinha 3h e escolheu não tentar bater. Gostaria muito de lutar no UFC Rio. Enfrento qualquer um que bata o peso", declarou Pitbull.

Card fechado?

Um entrave para uma possível participação de Patrício Freire no UFC Rio pode ser o fato do card já estar praticamente fechado, devido à proximidade do evento. Restando pouco mais de um mês para sua realização, o card da edição carioca já conta com 13 combates confirmados, entre eles a luta principal, entre Charles Do Bronx e Rafael Fiziev. Sendo assim, é possível que não haja mais espaço para que Pitbull consiga uma vaga no show.

