Paquetá marca em seu retorno à Seleção após ser inocentado e diz: "Estava escrito"

Lucas Paquetá retornou à Seleção Brasileira em grande estilo. Autor do segundo gol da vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, o jogador do West Ham valorizou o momento sobretudo pelo fato de ele ter ficado fora das últimas convocações por causa do seu possível envolvimento em manipulação de apostas esportivas.

Inocentado das acusações na Inglaterra, Paquetá pôde vestir novamente a camisa da Seleção justamente no Maracanã, no Rio de Janeiro, sua casa. Não havia cenário melhor para esse capítulo de sua carreira.

"Acho que é uma sensação única que pude sentir hoje, estava escrito voltar no Maraca, que é minha casa, poder marcar, voltar a ajudar a Seleção. Muito feliz depois de tudo que passei, que suportei nos últimos dois anos. Espero jogar meu futebol leve e ajudar a Seleção", comemorou Paquetá em entrevista ao SporTV.

Lucas Paquetá foi acusado de manipulação de apostas esportivas por supostamente forçar cartões amarelos para beneficiar apostadores específicos. Após uma longa investigação, o jogador foi julgado e acabou sendo inocentado.

"Diria que é uma obra completa de Deus na minha vida, ele que me escutou quando chorei, quando tive medo, me suportou, me transformou. Estava escrito, obra completa, de volta à Seleção no Maracanã com gol", prosseguiu Paquetá.

O meio-campista teve seu primeiro contato com o técnico Carlo Ancelotti nesta semana e foi um dos jogadores testados por ele no segundo tempo do duelo com o Chile. Agora ele terá a missão de convencer o treinador que merece uma vaga entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026.

"Tento dar meu melhor, é um grande Mister, privilégio trabalhar com ele. Espero dar meu melhor, que eu possa sempre ajudar e estar disponível para isso", concluiu.