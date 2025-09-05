Paquetá comemora gol em retorno à seleção após drama: 'Estava escrito'

O meia Lucas Paquetá marcou o segundo gol do Brasil na vitória por 3 a 0 sobre o Chile. O jogo marcou sua volta à seleção brasileira após ser inocentado de uma acusação de participação em apostas pela Federação Inglesa.

Foi uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito: voltar aqui no Maracanã, que é minha casa, e poder marcar e ajudar a seleção. Muito feliz depois de tudo que eu passei e que suportei nesses últimos dois anos. Agora, finalmente, eu posso jogar meu futebol leve e eu espero ajudar muito a seleção Paquetá

Volta triunfal

Paquetá foi absolvido da acusação de ter forçado cartões para favorecer apostas esportivas. A decisão foi publicada no final de julho após uma comissão europeia analisar o caso.

A decisão destacou que as "acusações de má conduta por supostas violações da Regra E5.1 não foram comprovadas". A norma em questão prevê: "Um envolvido não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar, para fins impróprios, o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em ou em conexão com uma partida ou competição de futebol.

O meio-campista brasileiro havia sido denunciado por supostamente ter levado quatro cartões amarelos em quatro partidas para manipular apostas. Na época, Paquetá comemorou ter sido inocentado da acusação.

Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto.

Paquetá

Convocado por Ancelotti, o meio-campista entrou no 2º tempo de Brasil x Chile e não demorou para brilhar: ele marcou o 2º gol da seleção e participou da jogada que acabou com Bruno Guimarães marcando o 3 a 0.