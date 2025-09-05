Topo

Esporte

Palmeiras termina 2025 com o maior número de contratações em oito anos; relembre

05/09/2025 07h00

Com a chegada de Andreas Pereira, o Palmeiras encerrou 2025 com 12 contratações ao todo. Em meio a uma reformulação no elenco, esse foi o maior número de reforços do clube em uma única temporada em oito anos.

Na primeira janela de transferências, no começo do ano, o Palmeiras anunciou a chegada de sete jogadores: os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os meias Lucas Evangelista e Emiliano Martínez e os atacantes Facundo Torres, Vitor Roque e Paulinho.

Na segunda janela do ano, encerrada na última terça-feira, mais cinco jogadores foram contratados pelo Verdão: o goleiro Carlos Miguel, os laterais Khellven e Jefté, o meia Andreas Pereira e o atacante Ramón Sosa.

Por outro lado, ao longo da temporada, o Palmeiras também se despediu de 19 atletas.

Reforços em 2017

A última vez que o Palmeiras anunciou tantas contratações foi em 2017, quando o clube anunciou 14 jogadores, impulsionado pelo dinheiro da Crefisa, patrocinadora máster do clube na época.

Mesmo assim, essa ainda foi apenas a terceira temporada com mais contratações nos últimos dez anos, atrás de 2016 (16) e 2015 (25).

Jogadores anunciados pelo Palmeiras em 2017:

  • Zagueiros: Luan, Juninho e Antônio Carlos

  • Laterais: Mayke

  • Meias: Felipe Melo, Raphael Veiga, Hyoran, Alejandro Guerra, Michel Bastos e Bruno Henrique

  • Atacantes: Deyverson, Keno, Miguel Borja e Willian

Calendário do Palmeiras

  • Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

  • River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Brasil vence o já eliminado Chile por 3 x 0 no Maracanã

Maycon vê quartas da Copa do Brasil em aberto e pede Corinthians atento na defesa

Análise: Brasil convence em noite de protagonismo de "novos rostos" no Maracanã

Palmeiras termina 2025 com o maior número de contratações em oito anos; relembre

Trapaça? Borrachinha sugere estratégia polêmica para possível luta contra russo no UFC

Zé Ivaldo volta a atuar pelo Santos após mais de um mês e mira recomeço com Vojvoda

Casemiro recebe cartão amarelo e não enfrentará a Bolívia pelas Eliminatórias

Rogério Micale elogia Andreas Pereira, reforço do Palmeiras: "Só acrescenta"

Garotos da base agradam e podem ser soluções 'caseiras' para Vojvoda no Santos

Yuri Alberto surpreende em recuperação e antecipa retorno no Corinthians; médica explica

Poatan descarta possível trilogia com Ankalaev em caso de vitória: "UFC não tem interesse"