Palmeiras termina 2025 com o maior número de contratações em oito anos; relembre
Com a chegada de Andreas Pereira, o Palmeiras encerrou 2025 com 12 contratações ao todo. Em meio a uma reformulação no elenco, esse foi o maior número de reforços do clube em uma única temporada em oito anos.
Na primeira janela de transferências, no começo do ano, o Palmeiras anunciou a chegada de sete jogadores: os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os meias Lucas Evangelista e Emiliano Martínez e os atacantes Facundo Torres, Vitor Roque e Paulinho.
Na segunda janela do ano, encerrada na última terça-feira, mais cinco jogadores foram contratados pelo Verdão: o goleiro Carlos Miguel, os laterais Khellven e Jefté, o meia Andreas Pereira e o atacante Ramón Sosa.
Por outro lado, ao longo da temporada, o Palmeiras também se despediu de 19 atletas.
Reforços em 2017
A última vez que o Palmeiras anunciou tantas contratações foi em 2017, quando o clube anunciou 14 jogadores, impulsionado pelo dinheiro da Crefisa, patrocinadora máster do clube na época.
Mesmo assim, essa ainda foi apenas a terceira temporada com mais contratações nos últimos dez anos, atrás de 2016 (16) e 2015 (25).
Jogadores anunciados pelo Palmeiras em 2017:
- Zagueiros: Luan, Juninho e Antônio Carlos
- Laterais: Mayke
- Meias: Felipe Melo, Raphael Veiga, Hyoran, Alejandro Guerra, Michel Bastos e Bruno Henrique
- Atacantes: Deyverson, Keno, Miguel Borja e Willian
