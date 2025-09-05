Palermo desembarca no Ceará para assumir o comando técnico do Fortaleza

O argentino Martín Palermo desembarcou no Ceará nesta sexta-feira para assumir o comando técnico do Fortaleza. O treinador assumiu o comando do Leão do Pici até o final da atual temporada, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

Palermo foi recebido pelo CEO do clube, Marcelo Paz, que o entregou uma camisa do Fortaleza. O técnico também cumprimentou a torcida do Fortaleza, presente no aeroporto para recebê-lo.

O anúncio de Palermo aconteceu um dia após a demissão de Renato Paiva, que não resistiu à sequência negativa no Brasileirão. O português havia sido anunciado em julho, mas somou apenas uma vitória em dez jogos, deixando o Fortaleza na vice-lanterna da Série A e eliminado da Libertadores.

Palermo, por sua vez, traz no currículo experiências em diferentes ligas da América Latina. Seu trabalho mais recente foi no Olimpia, do Paraguai, onde conquistou o Clausura de 2023 e alcançou bons resultados em competições nacionais. Antes, dirigiu equipes como Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Platense, Aldosivi e Unión Española. Também teve passagem pelo futebol mexicano, no Pachuca.

A estreia de Palermo está marcada para o dia 13 de setembro, contra o Vitória, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília)