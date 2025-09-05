Onde vai passar Ucrânia x França pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo
Ucrânia e França entram em campo hoje (05), às 15h45 (de Brasília), na Tarczynski Arena Wroclaw, na Breslávia (POL), pela 1ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
As duas equipes estão no Grupo D da competição. Além dos adversários de hoje, Azerbaijão e Islândia completam a chave.
O franceses chegaram às duas últimas finais de Copa do Mundo, conquistando o título em 2018. Já a Ucrânia tenta voltar a disputar uma Copa do Mundo depois de 20 anos fora - a última participação foi em 2006.
