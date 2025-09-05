Topo

Esporte

Onde vai passar Charges x Chiefs hoje? Saiba onde assistir ao jogo da NFL

Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, da NFL - Alex Grimm/Getty Images
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, da NFL Imagem: Alex Grimm/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/09/2025 19h29

Los Angeles Charges e Kansas City Chiefs entram em campo hoje (5), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 1ª rodada da temporada regular da NFL.

Onde assistir? O confronto será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura), Sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), GE TV (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições de cada plataforma).

O Kansas City Chiefs, vice-campeão da NFL em 2024, entra na nova temporada com o objetivo claro de voltar ao Super Bowl. A equipe de Patrick Mahomes quer retomar o protagonismo e dar o primeiro passo rumo ao título.

Na lembrança recente, o Philadelphia Eagles, rival que ficou com a taça, estreou em solo brasileiro contra o Green Bay Packers. O duelo, realizado na Neo Química Arena, terminou com vitória dos Eagles e entrou para a história como o primeiro jogo da NFL no Brasil.

Do outro lado, os Chargers querem apagar a queda precoce nos últimos playoffs. Após encerrarem a temporada regular com 11 vitórias, a equipe acabou eliminada pelo Houston Texans logo na rodada inicial da pós-temporada.

Charges x Chiefs -- 1ª rodada da NFL

  • Data e hora: 5 de setembro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura), Sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), GE TV (YouTube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições de cada plataforma).

