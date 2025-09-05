Topo

Esporte

Norris lidera segundo treino livre, Bortoleto termina em 12º

05/09/2025 13h06

Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Itália de Fórmula 1, realizado em Monza, nesta sexta-feira. O britânico realizou um tempo de 1min19s878. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ficou na 12ª posição, a cerca de seis décimos do tempo do líder.

Os dois pilotos que completaram o pódio foram os mesmos da primeira etapa do treino livre: Charles Leclerc (Ferrari) e Carlos Sainz Jr. (Williams). Eles tiveram tempos de 1min19s961 e 1min19s974, respectivamente.

O treino

O início da prova foi liderado por Oscar Piastri, que manteve o melhor tempo durante o primeiro terço do treino livre. Nesse período, o destaque foi a bandeira vermelha, devido à batida de Kimi Antonelli, que abandonou a prova.

Após o final da bandeira vermelha, Lando Norris, companheiro de Piastri, tomou à frente e não perdeu mais. Charles Leclerc chegou perto, mas ficou a 13 centésimos.

Confira os dez primeiros colocados do TL2:

  1. Lando Norris (McLaren)

  2. Charles Leclerc (Ferrari)

  3. Carlos Sainz Jr. (Williams)

  4. Oscar Piastri (McLaren)

  5. Lewis Hamilton (Ferrari)

  6. Max Verstappen (Red Bull)

  7. Alexander Albon (Williams)

  8. Nico Hulkenberg (Sauber)

  9. Yuki Tsunoda (Red Bull)

  10. George Russell (Mercedes).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Transmissão ao vivo de Ucrânia x França pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Estêvão se torna mais jovem a marcar pela seleção em jogos oficiais desde Pelé; veja lista

Kaio Jorge e Matheus Pereira viram preocupação no Cruzeiro

Andreas Pereira é convocado por Carlo Ancelotti para a vaga de Kaio Jorge na seleção brasileira

Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado à Seleção Brasileira após lesão de Kaio Jorge

Pegou pesado? Patrício Pitbull explica recusa e detona rival: "Pantera Gorda"

Neymar 'vira' dirigente e mensagem convence Victor Hugo a acertar com o Santos, revela reforço

60 anos do Mineirão: relembre seis jogos marcantes do estádio

Norris desbanca a Ferrari e lidera o 2º treino livre do GP da Itália de F-1; Bortoleto é 9º

Andreas Pereira é convocado por Ancelotti para o lugar de Kaio Jorge

Rival de Pitbull se desculpa por falha que cancelou luta no UFC Paris: "Devastado"