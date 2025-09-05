Norris lidera segundo treino livre, Bortoleto termina em 12º

Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Itália de Fórmula 1, realizado em Monza, nesta sexta-feira. O britânico realizou um tempo de 1min19s878. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ficou na 12ª posição, a cerca de seis décimos do tempo do líder.

Os dois pilotos que completaram o pódio foram os mesmos da primeira etapa do treino livre: Charles Leclerc (Ferrari) e Carlos Sainz Jr. (Williams). Eles tiveram tempos de 1min19s961 e 1min19s974, respectivamente.

O treino

O início da prova foi liderado por Oscar Piastri, que manteve o melhor tempo durante o primeiro terço do treino livre. Nesse período, o destaque foi a bandeira vermelha, devido à batida de Kimi Antonelli, que abandonou a prova.

Após o final da bandeira vermelha, Lando Norris, companheiro de Piastri, tomou à frente e não perdeu mais. Charles Leclerc chegou perto, mas ficou a 13 centésimos.

Confira os dez primeiros colocados do TL2: