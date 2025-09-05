Norris desbanca a Ferrari e lidera o 2º treino livre do GP da Itália de F-1; Bortoleto é 9º

Depois de ver a Ferrari dominar a primeira sessão na manhã desta sexta-feira, em Monza, a McLaren desbancou os donos da casa no segundo treino livre do GP da Itália de Fórmula 1. Com o tempo de 1min19s878, Lando Norris terminou como o mais rápido com Charles Leclerc, da Ferrari, em segundo e Carlos Sainz, da Williams, em terceiro. Após um bom início, Gabriel Bortoleto não conseguiu sustentar o rendimento da sua Sauber e terminou em 12º.

O segundo treino livre começou com uma boa surpresa por parte do brasileiro, que iniciou em um ritmo forte, andou na casa de 1min21s683 e chegou a ser dono do melhor tempo provisório. No entanto, essa "supremacia" durou pouco, já que Alexander Albon andou mais rápido logo na sequência e o Bortoleto passou a ser o segundo.

Na pista, se a sessão inicial teve predominância da Ferrari, a segunda atividade contou com a McLaren mostrando serviço, principalmente nos primeiros 30 minutos de trabalhos. Lando Norris e Oscar Piatri assumiram os dois primeiros lugares com Fernando Alonso se posicionando logo atrás.

A partir da segunda metade, as Willliams de Alexander Albon e Carlos Sainz também entraram na briga alternando a liderança com a Red Bull do atual tetracampeão Max Verstappen. Após ajustes no carro, Hamilton melhorou o rendimento da sua Ferrari e ocupou momentaneamente o segundo posto com menos de 20 minutos para o fim.

Pela Sauber, Bortoleto figurou em nono, mas não conseguiu se sustentar e terminou em 12º. O alemão Nico Hülkenberg chegou a fazer o quinto melhor tempo, mas também perdeu posições na parte final e encerrou a movimentação em oitavo.

O fim do segundo treino reservou ainda um festival de escapadas. O primeiro a ir para a caixa de brita foi Leclerc, na tentativa de tirar o primeiro lugar de Norris. Logo depois, Hamilton e Piastri também perderam o traçado da pista.

HAMILTON LIDERA 1º TREINO LIVRE

Correndo diante de sua torcida, o britânico Lewis Hamilton abriu os trabalhos nas pistas da melhor maneira possível. O ferrarista foi o mais veloz e garantiu a melhor volta com o tempo de 1min20s117. O monegasco Charles Leclerc aumentou a festa do público nas arquibancadas ao terminar a atividade no segundo posto, garantindo a dobradinha da equipe italiana na manhã desta sexta-feira, no Autódromo de Monza.

Bortoleto iniciou o TL1 com pneus duros e fez o 14º tempo. No final, o brasileiro da Sauber calçou os compostos macios e terminou a sessão em 11º. Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe foi 1s062 mais lento e terminou uma posição atrás.

Os pilotos retornam à pista neste sábado, quando será realizado o terceiro treino livre às 7h30 (horário de Brasília) e mais tarde (12h) a definição do grid. A corrida está programada para as 10h de domingo, em Monza.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Itália:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min19s878

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min19s961

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min19s974

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s059

5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min20s070

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s077

7º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s179

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min20s241

9º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min20s269

10º - George Russell (ING/Mercedes), 1min20s276

11º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min20s383

12º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min20s475

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min20s528

14º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min20s607

15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min20s645

16º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min20s654

17º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min20s811

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s802

19º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min21s367

20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min21s564