NFL trata jogo em SP como 'mini Super Bowl' e amuleto: 'Estamos para ficar'

A NFL segue apostando no Brasil como um 'mini Super Bowl' e, segundo diretores da organização, veio "para ficar''. O segundo São Paulo Game repete a fórmula do principal evento da maior liga de futebol americano do mundo tanto dentro quanto fora de campo.

"A partida se tornou um mini Super Bowl. Tudo ao redor, a emoção, as celebridades, a conversa, o show do intervalo, a produção, está ficando maior e melhor a cada ano", afirmou Gerrit Meier, diretor internacional da NFL, em evento de abertura realizado no centro de São Paulo nesta semana.

A segunda edição do jogo no Brasil mantém o calibre das duas equipes e será um clássico divisional. Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam nesta sexta-feira, na Neo Química Arena. No ano passado, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers em Itaquera, em duelo eletrizante de dois times que disputam os playoffs.

Assim como no ano passado, o jogo contará com show do intervalo, desta vez com a colombiana Karol G no comando - em 2024, foi Anitta a responsável por agitar o público.

Anitta se apresentou em show no intervalo de jogo da NFL no Brasil, em 2024 Imagem: Brazil News/Manuela Scarpa

Segundo o diretor, a liga quer se manter no Brasil pelos próximos anos. "Eu quero mostrar um compromisso a longo prazo, que quando nós chegamos, começamos a jogar em um país e nos comprometemos com um país, nós estamos aqui para ficar", disse Meier.

Amuleto?

Em 2024, os escolhidos pela NFL para o São Paulo Game foram Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, e os Eagles venceram. Ao final da temporada, o time de Jalen Hurts, Saquon Barkley e companhia se sagrou campeão após vitória sobre os Chiefs no Super Bowl.

Luis Martínez, diretor da NFL no Brasil, disse ao UOL que torce pela continuidade de São Paulo como 'amuleto'.

"Temos que continuar com esta tradição. Acho que ter dois times como Chargers e Chiefs é uma oportunidade, ao menos, de ter um time que tem altas possibilidades de ter uma boa temporada regular e depois um bom desenvolvimento também nos playoffs", afirmou.

Mas o Martínez também acredita que a experiência do jogo importa mais. "É um ano [em que um time que jogou no Brasil foi campeão]. Mas esse ano representou tanto para o Brasil e representou tanto para os times que vai mais que somente jogar esperando ganhar Super Bowl", disse o diretor.

"É o combo perfeito. Terminamos com essa cereja no bolo, ganhando o Super Bowl, estando no anel, mas é mais que o jogo. Vamos seguir sendo amuleto até que não o sejamos. Mas por agora, é o nosso melhor momento."

NFL no Brasil: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

Quando: 5 de setembro, às 21h

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Onde assistir: sportv, ESPN, CazéTV, getv, Globoplay, Disney+ e NFL Game Pass