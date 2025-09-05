NFL no Brasil: horário e onde assistir Charges x Chiefs ao vivo
Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam na Neo Química Arena nesta sexta-feira (5), às 21h, no retorno da NFL (National Football League) ao Brasil.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e SporTV na TV por assinatura; pela CazéTV, no YouTube; e na geTV e Disney+, no streaming (de acordo com as condições de cada plataforma).
O duelo será válido pela primeira rodada da temporada regular. Chargers e Chiefs estão na mesma divisão, a AFC West, e protagonizam uma das rivalidades mais quentes dos últimos anos.
Os Chargers não vencem os rivais de divisão há quatro anos. O último triunfo sobre os Chiefs ocorreu em setembro de 2021. De lá para cá, foram sete derrotas. Rivais de divisão, eles se enfrentam ao menos duas vezes por temporada.
A partida marca o retorno da NFL ao Brasil. O primeiro duelo da liga no país foi realizado em setembro de 2024, quando o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29, também na Neo Química Arena.
Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs -- NFL
- Data e hora: 5 de setembro, às 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo
- Transmissão: SporTV e ESPN (TV por assinatura); CazéTV (YouTube); geTV e Disney+ (streamings --de acordo com as condições de cada plataforma)