NFL: Jogador é fã de Salah e quer dançar Michel Teló na casa do Corinthians

O kicker tem no futebol americano a mesma função de um atacante no futebol: fazer gol. E Cameron Dicker se espelha em Salah para isso.

Dicker é o kicker do Los Angeles Chargers, jogou futebol na infância e torce para o Liverpool. Os Chargers enfrentam o Kansas City Chiefs hoje, às 21h, na Neo Química Arena, na rodada de abertura da temporada da NFL.

"Meu amigo Tom e eu crescemos em Xangai, na China. O pai e o irmão dele eram torcedores do Manchester United, e a mãe e ele torciam para o Liverpool, então tive que ir com eles", contou Dicker ao site oficial dos Reds.

Ele nasceu em Hong Kong, onde os pais trabalhavam, e viveu também em Xangai e Taiwan antes de se mudar para os Estados Unidos, aos 11 anos. Na China, já se arriscava nos campos de futebol e manteve a paixão ao chegar nos EUA.

Quando começou a jogar futebol americano, nada mudou: assiste aos jogos do Liverpool onde quer que esteja e quando o fuso horário permite - em Los Angeles, costa oeste dos EUA, são oito horas de diferença para o Reino Unido.

"Provavelmente numa daquelas manhãs de domingo no hotel em que acordo e temos um jogo no final da tarde. Então, fico sentado lá assistindo sozinho, gritando", disse.

Camisa 11 em homenagem a Salah

Dicker chegou à NFL em 2022. Ele teve certo destaque no futebol americano universitário, mas não foi draftado. Primeiro, assinou com o outro time de Los Angeles, o Rams, mas foi dispensado antes mesmo de a temporada começar.

Cameron Dicker, dos Chargers, em ação contra o Las Vegas Raiders na temporada de 2024-25 da NFL Imagem: Reprodução/Instagram

Depois, passou por Baltimore Ravens e Philadelphia Eagles até chegar aos Chargers, ainda em 2022. Dicker se destacou, deu a vitória ao time de LA com dois chutes decisivos e virou titular no ano seguinte.

Começou com a camisa 15, mas depois trocou. "Escolhi o número 11 para os Chargers por causa de Mo Salah", disse Dicker, que também teve Fernando Torres e Steven Gerrard como ídolos na infância.

Dicker também já viajou à Europa em algumas oportunidades e assistiu a jogos do Liverpool na Champions League, além de visitar clubes como PSG e Inter de Milão.

Recentemente, ele participou de uma campanha envolvendo o Corinthians e foi escolhido pelos Chargers para o lançamento de uma camisa de edição limitada em parceria com o clube paulista.

É justamente em um campo de futebol onde Dicker poderá fazer a diferença nesta sexta-feira. "Eu estou muito animado, acho que a atmosfera estará insana", disse Dicker após o treino dos Chargers no CT do Corinthians, na última quarta-feira.

O kicker também mostrou familiaridade com a coreografia de "Ai, se eu te pego", do cantor Michel Teló. A música, lançada em 2011, fez sucesso internacional. "Eu vou fazer essa [dança] depois de um field goal importante", prometeu.

NFL no Brasil: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

Quando: 5 de setembro, às 21h

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Onde assistir: sportv, ESPN, CazéTV, getv, Globoplay, Disney+ e NFL Game Pass