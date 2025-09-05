Torcedores não poderão usar camisa do Corinthians em jogo da NFL na Arena

Casa do Corinthians, a Neo Química Arena recebe, hoje, a partida da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, e os torcedores não poderão entrar no estádio com camisas de time do futebol brasileiro, incluindo a do Alvinegro.

O que aconteceu

Camisas de times de futebol brasileiro e peças do Corinthians produzidas por patrocinadores não serão permitidas, informou, ontem, o site oficial da Neo Química Arena.

Banners, faixas, buzinas, apitos, bastões, guarda-chuva e bolsas e mochilas grandes também estão proibidos, assim como bolas, objetos infláveis, garrafas, latas e copos térmicos.

Será obrigatória a apresentação do ingresso junto ao reconhecimento facial nas catracas. Além disso, os maiores de idade que desejarem consumir bebidas alcoólicas precisão retirar uma pulseira de identificação.

A abertura dos portões está marcada para as 17h (de Brasília) e tanto o metrô quanto a CTPM terão horários especiais. As duas opções de transporte público funcionarão 24h para atender à demanda dos torcedores, porém apenas as estações Arthur Alvim e Corinthians-Itaquera estão abertas para embarque durante a madrugada.

NFL no Brasil: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

Quando: 5 de setembro, às 21h

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Onde assistir: sportv, ESPN, CazéTV, getv, Globoplay, Disney+ e NFL Game Pass