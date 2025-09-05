NFL: Chargers e Chiefs promovem eventos gratuitos com duelo ao vivo em SP

Topo

Chiefs House, ativação da equipe da NFL no Alto de Pinheiros, São Paulo Imagem: Divulgação/Effect Sport
do UOL

Colaboração para o UOL

05/09/2025 18h37

Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), por suas estreias na temporada da NFL. Nem todos os brasileiros vão conseguir assistir ao confronto, que acontece na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Por isso, as duas equipes terão ativações promovidas pela Effect Sports em São Paulo para torcedores que não puderem acompanhar de dentro da Arena.

Chiefs House e Chargers na Vila Mada

O evento "Chiefs House" acontece na GT House, no Alto de Pinheiros, enquanto os bares Ômadá e Posto 6 fecharam o espaço para o Chargers, na Vila Madalena. Os dois eventos tiveram início na última quinta-feira e acontecem até hoje, com música, ambientação temática, alimentação e bebidas.

Os locais contam com transmissão ao vivo da partida, mas a entrada é limitada: apesar de terem entradas gratuitas, para comparecer ao evento do Chiefs é necessário acessar o site da equipe e verificar se há ingressos disponíveis para retirada. Na Vila Madalena, para o ambiente do Chargers, o local é aberto ao público, mas está sujeito a lotação.

A Chiefs House foi pensada para ser uma porta de entrada e, ao mesmo tempo, uma celebração do que é ser torcedor. É um espaço onde a tradição da equipe encontra a inovação por meio dos formatos modernos que trazemos os conteúdos, onde os gritos de touchdown se misturam com a emoção de reviver cada capítulo dessa jornada incrível que é fazer parte do Chiefs Kingdom. Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport

A Chiefs House está em funcionamento entre 14h e 1h. Os Chargers avisam que o evento tem início no final da tarde desta sexta.

