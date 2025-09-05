Neymar terá papo com Vojvoda para definir se joga no sintético da Arena MRV

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou mais um treino no CT Rei Pelé nesta sexta-feira.

Neymar treinou normalmente mais uma vez. O meia-atacante esteve em campo e trabalhou com o restante do elenco. A presença do craque contra o Galo, porém, ainda é incerta.

O camisa 10 irá conversar com Vojvoda para decidir se joga ou não. O astro não gosta de jogar em gramado sintético, como o da Arena MRV.

Recém-contratados, o zagueiro Adonis Frías, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz treinaram normalmente. O zagueiro Alexis Duarte, outro reforço, está servindo a seleção paraguaia e se apresenta após a data Fifa.

Vojvoda terá mais oito dias para preparar o Santos para o duelo com o Atlético-MG. O jogo está marcado apenas para o dia 14, domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este embate, o comandante não poderá contar com Rollheiser. O meia está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Em contrapartida, a expectativa é que o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão reforcem o clube. Ambos estão em reta final de transição.

O elenco volta aos treinos neste sábado para seguir a preparação.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela