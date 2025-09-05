Neymar assiste ao jogo do Brasil e presta apoio após não ser convocado por Ancelotti

Neymar acompanhou o jogo do Brasil nesta quinta-feira, contra o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, apesar de não ter sido convocado pelo técnico Carlo Ancelotti.

O jogador fez questão de postar uma foto da TV de sua casa transmitindo o jogo, prestando apoio à Seleção Brasileira mesmo não fazendo parte do grupo escolhido pelo treinador italiano para disputar os dois últimos jogos das Eliminatórias.

Neymar não teria sido convocado por Ancelotti devido a um edema no adutor, porém, após o empate sem gols do Santos com o Fluminense, na última rodada do Brasileirão, o jogador admitiu que sua ausência na lista da Seleção foi somente por "opção técnica".

(Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, dois a mais que Pelé, e tem a missão de voltar ao time canarinho o mais rápido possível, já que restam apenas sete compromissos daqui até a Copa do Mundo.

Sem Neymar, a camisa 10 da Seleção Brasileira foi vestida por Raphinha. Já a camisa 7 de Vinícius Júnior, que também não foi convocado, foi vestida por João Pedro, uma das novidades de Ancelotti para o jogo contra o Chile.