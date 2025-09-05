Neymar aproveita Data Fifa e acompanha NFL no estádio do Corinthians

Fora da convocação da seleção brasileira para as rodadas finais das Eliminatórias, o atacante Neymar aproveitou a semana de Data Fifa e, portanto, sem jogos pelo Santos, para se divertir com o futebol americano. Ele foi à Neo Química Arena, estádio do rival Corinthians, nesta sexta-feira, para assistir ao duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.

A partida inaugura o calendário da nova temporada da NFL para as duas franquias, escolhidas para protagonizar a segunda vinda da competição americana ao Brasil.A primeira foi em 2024, também em Itaquera, onde o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29.

Neymar entrou no gramado cerca de uma hora antes do início da partida entre Chiefs e Chargers, acompanhado de Odell Beckham Jr., jogador de futebol americano com passagens por New York Giants, Los Angeles Rams e Miami Dolphins.

O evento, de porte gigantesco, atraiu outros atletas de futebol, caso do lateral-direito Matheuzinho, do Corinthians. A presença mais ilustre, contudo, foi de Taylor Swift, fenômeno da música pop e namorada de Travis Kelce, tight end dos Chiefs.